U okviru 26. kola ABA lige, Partizan će danas igrati protiv Zadra u dvorani "Krešimir Ćosić", a utakmica počinje u 18 časova.

Zadar - Partizan: 15:24

Tok utakmice:

Prva četvrtina:

Završena je prva četvrtina!

10. minut - Eksum je pogodio iz driblinga u isteku prve deonice 15:24

9. minut - Panter je uzeo težak šut sa poludistance, i pogodio. On na svom kontu ima 6 poena 14:22

8. minut - Nakon greške Pantera u napadu, košarkaši Zadra došli su do lakih poena u kontri 14:20

7. minut - Nakon dugog napada Parnog valjka, Ledej je pogodio sa poludistance 9:18 Dejvis pogađa pod faulom, a onda je pogodio slobodno bacanje 12:18

6. minut - Vraća trojku Trifunović 9:14

5. minut - Sjajno je Lesor nadmudrio čuvara i pogodio uz faul, potom je promašio slobodno bacanje 4:11 Dejvis je ostao sam na trojci, i pogodio 9:11

4. minut - Ponovo Lakić postiže lake poene u kontri 4:7 Prvi poeni za Lesora, beogradski tim vodi 4:9

3. minut - Lakić postiže prve poene za svoj tim na večerašnjoj utakmici 2:7

2. minut - Panter pogađa sa poludistance 0:4 Avramović pogađa trojku, crno-beli su napravili seriju 7:0

1. minut - Prve poene na meču postiže Ledej 0:2

Uoči meča:

Nakon sjajne epizode u Evroligi, gde su crno-beli obezbedili TOP 8 i takmičenje završili na šestoj poziciji sa 20 bodova, četa Željka Obradovića okreće se izazovima u ABA ligi.

Uoči duela sa ekipom Zadra, trener Partizana Željko Obradović dobro zna šta njegov tim danas mora da uradi kako bi upisao novu pobedu.

"Otprilike isto što smo pričali pred prvu utakmicu protiv Zadra. Oni su ostali verni svojim idejama kako žele da igraju i ja im zaista čestitam na tome. Od početka lige do sada nisu menjali ništa, igraju mnogo toga u tranziciji, imaju veliki broj šuteva za tri poena. Tačno je definisana igra u napadu, takođe i u odbrani i sve ono što smo pripremali za prvi meč, to je to. Moramo da zaustavimo njihovu igru u tranziciji i veliki broj šuteva za tri poena nakon kojih dolazi ofanzivni skok. Tako da mislim da nas očekuje veoma teška utakmica", poručio je Obradović.

Centar Parnog valjka Alen Smailagić ističe da umor ne sme njegove saigrače da spreči da daju 100% svojih mogućnosti.

"Očekivano je da ćemo biti umorni ali se očekuje da damo sve od sebe. Verujem da ćemo biti dovoljno koncentrisani, spremni i odgovorni da pobedimo u toj utakmici i da na pravi način kroz ove dve preostale utakmice privedemo ligaški deo sezone kraju", poručio je Smailagić.

Partizan se trenutno nalazi na liderskoj poziciji ABA lige sa skorom od 22 pobede i dva poraza, dok je Zadar sedmi na tabeli sa skorom (11-14).

