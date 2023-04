LAJOVIĆ PRED DUEL SA ĐOKOVIĆEM: Veliki izazov je igrati protiv najboljeg na svetu!

Srpski teniser Dušan Lajović rekao je danas da nema nepoznanica u igri između njega i Novaka Đokovića, kao i da će meč protiv prvog tenisera sveta biti veliki izazov.

"Novak i ja se dugo znamo, tako da nema tu tajni. Poslednji meč me je prilično glatko dobio (prvo kolo mastersa u Monte Karlu 2018.). Biće ovo veliki izazov za mene, jer igram protiv najboljeg na svetu. To je uvek šlag na torti za sve igrače. Sa druge strane je bitno da ne poklekneš pred tim trenutkom. Moramo da pokušam da se opustim, mada to je lako reći, videćemo sutra kada izađem na teren. Nadam se da će to biti u istom ritmu kao do sada", rekao je Lajović, preneli su organizatori turnira u Banjaluci.

Lajović je ranije danas u osmini finala turnira u Banjaluci pobedio Francuza Greguara Barera sa 6:3, 6:0.

On je dodao da je u drugom setu igrao kao što je planirao, a tokom tog dela igre osvojio je 24 uzastopna poena.

"Kada je video da nema rešenja pokušao je na sve ili ništa, dosta je promašivao, pa je i to deo statisltke", ocenio je 70. teniser sveta.

Lajović je rekao da očekuje da će veći broj navijača u petak navijati za Đokovića. Njih dvojica do sada su odigrala dva meča, a oba puta pobedu je upisao Đoković.

"To sa druge strane i neće biti neka novost. Nadam se da ću uživati na terenu i atmosferi. Drago mi je da ima dosta naših igrača koji prolaze samu završnicu turnira, jer ljudi ovde vole da nas gledaju i podržavaju. Nadam se da će tako ostati do kraja turnira", dodao je on.

Lajović je istakao da dobra forma utiče na njegovo samopouzdanje, kao i da su mu pomogli nedavni mečevi sa španskim igračem Karlosom Alkarasom.

"Kvalitet je tu bio protiv njega, ali on nije tu bez razloga gde jeste, pokazuje najbolju igru kada je najpotrebnije. Sa druge strane danas sam se mučio na početku meča, ali sam neke bitne situacije uspeo da iskontrolišem. Upravo to i najviše utiče na samopouzdanje da ostaneš miran u određenim situacijama kada se lomi meč", rekao je Lajović.

