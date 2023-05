ĐOKOVIĆ JE HIT U RIMU: Novaka u Rimu sačekao odbor za doček, NESTVARNE scene! VIDEO

Najbolji teniser sveta Novak Đoković stigao je u Rim gde će učestvovati na predstojećem Mastersu koji se održava od 10. do 21. maja, kao svojevrsnu generalnu probu pred Rolan Garos.

Već po dolasku u prestonicu Italije Đoković se podsetio koliko ga tamošnja publika voli.

Naime odmah po dolasku Novak se uputio na terene "Foro Italiko", gde ga je sačekao pravi navijački odbor doček

Stotine ljubitelja tenisa kojima je srpski as omiljeni igrač strpljivo je čekalo da se Đoković pojavi, a on ne samo da je to učinio, već je dobar deo svog vremena posvetio vernim navijačima.

Potpisivao im je loptice, majice, zastave, a pogledajte i sami kako je to izgledalo.

