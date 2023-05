BURNA PROŠLOST "PRLJAVOG" NORIJA - PIJAN IZAZVAO JEZIVU SAOBRAĆAJKU: Šok priča o beramnom Brintancu koji je GAĐAO NOVAKA!

Britanski teniser Kameron Nori zbog svog skandaloznog poteza na meču protiv Novaka Đokovića dospeo je u žižu javnosti.

Nori je jednim sramnim, nesportskim gestom zaprepastio ljubitelje tenisa širom sveta.

Nakon izgubljenog prvog seta i pretrpljenog brejka u drugom, Nori je prljavim potezom pokušao da izbaci iz takta Đokovića, koji je hitao ka pobedi i plasmanu četvrtfinale Mastersa u Rimu. Naime, na brejk lopti u četvrtom gemu drugog seta Nori je imao čistu situaciju na mreži, Novak je okrenuo leđa i krenuo lagano ka osnovnoj liniji, a onda je usledio pravi šok. Iako je mogao da bira gde će "zakucati" lopticu, Britanac je bez ikakve potrebe gađao pravo u noge srpskog tenisera. Njegov potez razbesneo je Đokovića i publiku na stadionu u Rimu. Radi reda je uputio izvinjenje, ali način na koji je to učinio samo je potvrdio sumnju da je namerno gađao Srbina kako bi ga isprovocirao.

Zahvaljujući skandalu dospeo je u središte interesovanja, a mi vam otkrivamo ko je zapravo čovek koji je danas pokazao da mu nije mesto u belom sportu.

Nori je rođen 1995. godine u Johanezburgu, prestonici Južnoafričke Republike. Njegov otac Dejvid je Škot poreklom iz Glazgova, a majka Helen Velšanka iz Kardifa.

Kada je imao tri godine njegov provalnici su upali u njihov porodični dom i opljačkali ih, pa su rešili da se presele u Okland na Novom Zelandu.

Nori je tamo odrastao i počeo da igra tenis. Nastupao je pod zastavom Novog Zelanda, ali zbog slabih finansijskih ulaganja odlučio je da prihvati ponudu Velike Britanije takmiči se za tu zemlju.

Sa majkom se preselio u London, a 2011. godine otišao je u Ameriku gde je pohađao Hrišćanski univerzitet u Teksasu.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saobraćajna nesreća

Voleo je noćne izlaske i često konzumirao alkohol, a malo je falilo da mu buran način života dođe glave.

Jednom prilikom pijan je sao za volan i doživeo stravičnu saobraćajnu nesreću. To je bila opomena, posle koje je odlučio da promeni način života i posveti se tenisu.

"To je bila spoznaja da ne radim stvari onako kako bi trebalo i da ne donosim dobre odluke u životu. Izlazio sam više nego što je trebalo, kao što su to radili svi tipični studenti. Previše sam uživao", priznao je jednom prilikom Nori.

U nesreći je doživeo potres mozga i imao šest šavova, pa je zbog toga bio prinuđen da propusti neke važne turnire.

"Posle toga su me treneri "nagazili" i postao sam mnogo profesionalniji, odrastao sam. Shvatio sam da želim da igram tenis i posvetio sam se sportu. To što se dogodilo nateralo me je da radim mnogo više", rekao je svojevremeno Britanac.

Nori je trenutno 13. teniser na ATP listi, a njegov najveći uspeh u karijeri bio je plasman u polufinale Vimbldona 2022. godine. Tada mu je Novak posle preokreta srušio snove, pa je očito rešio da mu se osveti na najgnusniji mogući način.

