NOVAK O GLAVNOM PITANJU: Neću da lažem da nisam pomislio i ja o povlačenju...

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ostao je zatečen posle vesti koju je objavio njegov veliki rival Rafel Nadal da je za njega ova sezona završena, kao i da će u penziju naredne godine.

"Osetio sam momenat da podelim jer me zatekla vest o Nadalu da će biti poslednja, jeste godinu dana stariji od mene i ako se gleda u nekom totalu više povreda od mene. Ipak, generacija smo i ceo život sam svoju karijeru proveo sa njim na turnirima, tu su i Federer i Marej. Mislim da je Mekinro pričao o tome, kada je Borg odlučio da se povuče, da je deo njega isto otišao sa Borgom. I stvarno je ta rečenica koju je on rekao ponovo mi se pojavila i urezala mi se kada sam čuo da se Nadal povlači. Neću da lažem da nisam pomislio i ja o povlačenju i kako bi to izgledalo, ali još imam benzina u sebi. Videćemo koliko će to trajati, nemam nikakav datum i dosta zavisi i od fizičkog stanja. Ono na šta sam se osvrnuo kada sam rekao da stvari nisu iste, mislio sam na to kako mi telo reagovao. Mnogo sam se brže oporavljao, više poteškoća imam i više bolova i bukvalno se na nedeljnom nivou nešto dešava. Zavisi od svega, od mentalnog sklopa, koliko imam motivacije jer sam maltene sve već sve u sportu postigao", rekao je Đoković.

foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Novak je pre neki dan proslavio 36. rođendan...

"Razmišljam o tome, ne razmišljam stalno o tome. Ne volim da gledam godine kao odlučujući faktor, gledam kakvo je moje stanje i da li uživam. Istorija je na crti i uvek pet godina igram za istoriju. Koji god turnir je tu, uvek mogu da oborim neki rekord, mislim da sam ih oborio dosta. To me i dalje motiviše, to je jedan od najvećih razloga zašto se bavim ovim sportom. Na ovom nivou moraš da imaš jasne ciljeve, tako sam funkcniosao čitav život i to je nešto što me je dovelo do ovih visiina. Neki novi klinci dolaze i videću koliko ću želeti još da guram", iskren je Novak.

(Vuk Brajović)