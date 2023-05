SVAKI GREND SLEM UZIMAM KAO POKLON U OVIM GODINAMA! Novak ikren do srži: Verujem da sam spreman za RG, ne nedostaje mi Nadal ovde

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uveliko se priprema za pohod na Grend Slem u Parizu, vredno trenira i spreman je da još jedan veliki trofej u svojoj blistavoj karijeri.

"Lepo je biti ponovo ovde, svaki Grend slem uzimam kao poklon u ovim godinama, iskoristiću priliku na najbolji mogući način. Grend slem je kao drugačiji sport, uvek sam više motivisan i imam veće samopouzdanje zbog uspeha koje sam stvarao. U ovom formatu na tri dobijena seta me dobro služi, imam više vremena da se oporavim. Ne želim da pričam o nekim kasnijim rundama i igračima sa kojima bih se sastao, samo ću pričati o sledećim igračima. Aleks Kovačević je dečko sa srpskim korenima, sa kojim sam trenirao, veoma je fin momak. Ne želim da omalovažim nikoga, idem korak po korak, pa da vidimo dokle ćemo dogurati", rekao je Novak na početku konferenije za medije pred početak Rolan Garosa.

Ukoliko Nole osvoji titulu na pariskoj prestići će velikog rivala Rafaela Nadala koji je na svojoj omiljenoj podlozi rekorder po broju titula.

"Nije tajna da je jedan od razloga to što želim da uzmem što više rekorda. Stvari su drugačije nego u odnosu na pre 10 godina, moje telo drugačije odgovora. Sve podređujem Grend slemovima, za sada nemam problema fizičkih, želim da sam spreman kada dolazim ovde. Povredio sam se na Adelejdu, tako da sam morao sa povredom da igram kroz čitav Australijan Open, bilo je sjajno pobediti. Moram biti spreman za takve stvari, jer se češće dešavaju sada. Deo mene je uvek spreman da osvaja Grend slemove i titule, ali moram da budem svestan da su stvari drugačije, da razmišljam mesec po mesec. Tražiću balans po svim parametrima, nadam se da ću imati vremena. Zadovoljan sam ljudima oko sebe i treninzima, istorija je po sredi i to je nešto što me motiviše. Nadal koji ne igra ovde je veliki gubitak za tenis i sport, najuspešniji je na ovom turniru, ali otvara situaciju za nekog od nas da ouzme titulu. Tu je Alkaraz je verovatno najveći favorit na turniru, Cicipas, Medvedev, Rune, Rud, Zverev koji zna da vas ošteti na velikim turnirima. Sve je otvoreno, tu je nekoliko momaka koji mogu da učine mnogo, nadam se da ću uspeti da pobedim", rekao je Novak koji ovog puta neće imati na svom putu "bika sa Majorke" koji je odustao od učešća zbog povrede.

"Ne nedostaje mi Nadal ovde sigurno (osmeh). Ne volim da ga vidim u žrebu na Rolan Garosu, nemam baš mnogo uspeha protiv njega ovde, uspeo sam, ali sam morao da dušu ispustim za to. Ne volim da igram protiv njega nigde, a kamoli ovde. Ali, kao neko ko je deo tenisa, želim da vidim najbolje tenisere kako igraju. On je jedan od ljudi, ne samo što je stvorio istoriju na ovom turniru, on je osvojio srca mnogih zbog svoje harizme i svega što je uradio. Svi pričaju o tome koliko će moći da igra zbog povreda, ali on nastavlja, to poštujem jer znam kako je teško biti na tom nivou pored povreda. Morate da nađete sebi meru, naravno da će nedostajati i da će se vratiti kao što je rekao, kao što je rekao da će naredna godina biti poslednja. On je moj najveći rival, kada je rekao da će mu sledeća biti poslednja sezona, kao da odlazi i deo mene sa njim. Baš zbog toga rivalstva koje još uvek imamo, imam osećaj da je jedan od ljudi koji su dosta uticali na mene kao igrača i moj rast, velika motivacija, da guram jedan drugog do limita. Da, zapitam se i za svoju karijeru i koliko ću ja igrati. Ne želi ništa da objavim, samo sam malo emotivan zbog toga što govorim", iskreno će Novak.

"Pomenuo sam neke ljude, ali eto nisam Sinera koji je isto jedan od lidera generacije uključujući Runea i Alkaraza. Imaju oni već epskih okršaja, potrebno je tenisu novo rivalstvo. Rune je igrač koji zaslužuje ovo, jedan je od najboljih na svetu. Njegov tenis i kvalitet je sve veći, to je nešto što potvrđuje koliko je dobar. Izgubio sam oba meča od njega, pa i od Alkaraza, obojica su me zadivili koliko podnose pritisak. Veoma su zreli za svoje godine, Alkaraza trenira Ferero koji je bio najbolji na svetu, veoma jasno rade i ozbiljno. Njihova saradnja otkad je imao 15 godina ima veliki uticaj na to, jer imate nekog ko može da vas uvede u svet tenisa na najbolji mogući način. Rune isto ima Muratoglua, on je pametan na oba kraja, i muškoj i ženskoj konkurenciji, bitna je ta osoba na koju možete da se oslonite, da vam bude inspiracija, neko ko je bio u vašim cipelama. Sve je to bitno za mladog igrača", kaže Novak, pa nastavlja:

"On je broj jedan na svetu i on je igrač koji je osvajao najveće titule na šljaci ove godine. Zato je prvi favorit. Pogledamo poslednjih nekoliko meseci i formu njegovu i mene, on je manji favorit. Ali, kada igrate u tri dobijena tri seta, iskustvo je na mojoj strani. Pitanje je da li će to uticati na mene i na njega, ali ako gledamo iz perspektive sporta i svega što nas okružuje, on je prvi favorit", smatra Novak.

"Zapravo sam već rekao da neću raditi ništa drugačije, uspevao sam da izađem iz svega toga iako nisu bili rezultati onakvi kakve želim. Eto, 2019. finale protiv Federera, bio sam poražen po svakom parametru, pa i protiv Rafe i tako dalje, i tako dalje. Uvek želite da učinite nešto bolje, ali neću raditi ništa drugačije jer sam veoma ponosan na to što sam uradio u karijeri. Modifikacija energije u odnosu na rundu koju igram, ne smatram da je dobro da sa takvim razmišljanjem ulazite u meču. Sve može da bude loše, možda se ne osećate dobro, možda je igrač više motivisan. Eto, videli smo Alkaraza kako gubi od Marošana kojeg nisam gledao nikada kako igra, to se dešava. Svi žele skalp od najboljih, zato prilazim svvemu sa disciplinom, sa pravim pristupom znanjem. Razmišljam o tome kako će afektovati moja igra u ranim rundama do kraja. Ako priđete tome da idete u petoj brzini, onda dobro, i ja sam imao takve momente, želeo sam da vidim koliko mogu i da prođem dalje", kaže Đoković i otkriva:

"Želim da verujem da jesam spreman za Rolan Garos. Od početka sezone su mi Grend slemovi prioritet, sve sam radio da bih bio spreman za njih, najviše me motivišu i inspirišu i motivišu. Najbolja moguća vest je da nemam fizičkih teskoba i da se tog dela tiče sam u dobrom stanju. Kada pristupam Grend slemovima i spremam se za njih, kada se bliži početak, osećam se ugodnije nego na bilo kom drugom turniru. Namestio sam mentalni sklop za Grend slemove, to je za mene najbitnije, uz reprezentaciju. Ako osvojim neki drugi turnir je bonus nije prioritet", ističe srpski teniser i dodaje:

"Osetio sam momenat da podelim jer me zatekla vest o Nadalu da će biti poslednja, jeste godinu dana stariji od mene i ako se gleda u nekom totalu više povreda od mene. Ipak, generacija smo i ceo život sam svoju karijeru proveo sa njim na turnirima, tu su i Federer i Marej. Mislim da je Mekinro pričao o tome, kada je Borg odlučio da se povuče, da je deo njega isto otišao sa Borgom. I stvarno je ta rečenica koju je on rekao ponovo mi se pojavila i urezala mi se kada sam čuo da se Nadal povlači. Neću da lažem da nisam pomislio i ja o povlačenju i kako bi to izgledalo, ali još imam benzina u sebi. Videćemo koliko će to trajati, nemam nikakav datum i dosta zavisi i od fizičkog stanja. Ono na šta sam se osvrnuo kada sam rekao da stvari nisu iste, mislio sam na to kako mi telo reagovao. Mnogo sam se brže oporavljao, više poteškoća imam i više bolova i bukvalno se na nedeljnom nivou nešto dešava. Zavisi od svega, od mentalnog sklopa, koliko imam motivacije jer sam maltene sve već sve u sportu postigao.

Novak je pre neki dan proslavio 36. rođendan...

"Razmišljam o tome, ne razmišljam stalno o tome. Ne volim da gledam godine kao odlučujući faktor, gledam kakvo je moje stanje i da li uživam. Istorija je na crti i uvek pet godina igram za istoriju. Koji god turnir je tu, uvek mogu da oborim neki rekord, mislim da sam ih oborio dosta. To me i dalje motiviše, to je jedan od najvećih razloga zašto se bavim ovim sportom. Na ovom nivou moraš da imaš jasne ciljeve, tako sam funkcniosao čitav život i to je nešto što me je dovelo do ovih visiina. Neki novi klinci dolaze i videću koliko ću želeti još da guram", iskren je Đoković, pa nastavlja:

"Ako gledate moje rezultate, više imam šanse na VImbldonu i US OPenu nego ovde. Nadala nema ove godine i to menja neke stvari, on je bio prepreka da osvojim još nekoliko titula na RG. Ali, i osvojio sam titulu dva puta i u pohodu na te titule sam ga jednom pobedio i u 2015. godine kada sam izgubio u finalu. Znam koliko je to teško, s druge strane imam iskustvo i motivaciju i imam igru. Osećam se dobro u ovoj trening nedelji, uslovi mi više odgovorao nego na drugim šljakastim turnirima. Jeste činjenica da je sporije nego na neke prošle godine. Lepo se osećam i lepo igram", zaključio je Nole.

