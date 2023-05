NIJE MOGAO PROTIV RUSA I POVREDE: Đere posle eliminacije iz Pariza

Srpski teniserLaslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je izgubio od sedmog tenisera sveta Rusa Andreja Rubljova posle četiri seta, 1:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Više od onog što je Laslo mogao danas.

Još jedan poraz protiv favorita – koji nije morao da se desi; o razlozima – iskreno sa Laslom Đereom

Vidno se mučio sa povredom Laslo Đere tokom današnjeg meča sa Rubljovom – još jednog u njegovoj karijeri koji naš as nije morao da izgubi. Kada se sve rezimira, i stišaju emocije – zaključak je da je Đere stvorio više nego dovoljno šansi da ovaj meč učini krajnje neizvesnim, ali da je zbir nedostataka u tehničkom I psihološkom smislu (i ovoga puta) doveo do opšteg razočarenja. A što se povrede tiče…

“Juče sam se okliznuo pri kraju treninga, osetio oštar bol u desnoj preponi. Tokom ovog meča mi nije toliko pravio problem, nekoliko puta sam ga osetio, ali me je svest o povredi više ometala u glavi, i to je uticalo na moje kretanje na početku meča. Početkom drugog seta sam se opustio, počeo sam tada da igram bolje…”. Imao sam loš procenat prvog servisa tada, nije to pomoglo.

Teško je videti da se ovakve stvari ponavljaju igraču koji i protiv najboljih tenisera sveta osvaja setove i čini mečeve neizvesnim. Rezigniran tim okolnostima, Đere naglašava da je posredi još nešto drugo, rekavši: “Pravo je čudo da i na turnirima serije 250 ne izvučem nekog iz prvih deset. Muka mi je od toga… Kad bih barem malo uspeo da uđem u ritam kroz nekoliko pobeda, da na dva ili tri turnira dobijem malo bolji žreb – ali to se ne dešava. Eto, izvlačim Rubljova u prvom kolu na dva od poslednja tri slema... Takvi porazi dalje utiču na samopouzdanje…”, konstatuje Laslo.

Planovi za naredne nastupe u ovom trenutku nisu jasni: “Voleo bih da mi Hale bude naredni turnir, a to kažem jer do tada ima tri duge nedelje. Videću da li ću moći da izguram to kad se budem smirio, a ako ne – moguće je da ću igrati Štutgart ili neki čelendžer.”

Za kraj – Đere je podelio sa nama nešto o čemu se već dugo priča u igračkim krugovima – veliko nezadovoljstvo lopticama i uslovima igre:

“Loptice su katastrofalne, a tereni su ovde svaki put drugačiji – i veoma različiti jedan od drugog. Trenirao sam sa Hačanovom pre neki dan na Lenglenu, obojica smo se žalili zbog toga što previse nakvase teren – i onda postane kao neko blato. Kada sam trenirao van Rolan Garosa – ta ista loptica leti – a ovde uopšte ne ide. Ne mislim da sam fizički loše pripremljen, ali posle dva i po sata meča u kome sam primoran da udaram svaku lopticu 200 posto dok ona biva sve teža i teža – osetim se potpuno iznureno”, iskren je Laslo.

Biće zanimljivo čuti i od drugih tenisera šta misle o lopticama ovih dana – jer je na momente i Rubljov jasno pokazivao nezadovoljstvo njihovim performansama. Kako se radi o jednom od najbržih igrača na turneji koji – zahvaljujući tome – može bolje da se postavi na udarce i adaptira se na varijacije u igri, šta bi tek

