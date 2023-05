TENZIJA POJELA MEĐEDOVIĆA: Srbin mogao mnogo više protiv Amerikanca

SPECIJALNI IZVEŠTAČ IZ PARIZA: VUK BRAJOVIĆ

Daleko od svoje najbolje igre bio je Hamad Međedović u meču protiv nipočemu impresivnog ili nepobedivog Markosa Girona. Napetost i nervosa “pojeli” su našeg mladog asa, blokirali mu noge i udarce učinile udarce neprilagođenim ritmu igre koji je nametnuo američki “bejslajner” – te dva “đevreka” na semaforu uopšte nisu za čuđenje za sve koji su posmatrali ovaj meč. Jednostavno, Hamad je danas imao dva protivnika – i čini nam se da je onaj koga je mogao da iskontroliše imao presudnu ulogu u ovom bolnom porazu.

foto: Nemanja Stanojčić

Zaista je šteta da rezime današnjeg nastupa Međedovića sadrži ovakve navode – pre svega iz dva razloga: plasmanom u glavni žreb je pokazao da je njegova karijera trenutno u pohvalnom usponu, a osvajanjem trećeg seta sa 6:1 da ume i može ubedljivo i brzo da reši sve izazove koji ovakvi “kopi-pejst” protivnici mogu da mu pričine. Giron je tipičan predstavnik američkog koledž-tenisa koji ovakve igrače proizvodi “u serijama”, uz paket neospornih kvaliteta protiv kojih su mirna glava, atletičnost i jasna koncepcija igre neophodni za pobedu. Nažalost, Hamadovi kvaliteti su tek u mahovima bili prisutni na terenu broj 4 danas, a mnogo češće – lake greške, loše kretanje, nervoza, malodušnost i veoma loša koncentracija kod početnog udarca – uz sijaset duplih grešaka pri servisu viđenih tokom celog meča.

Ipak, iz Pariza Međedović nosi jedinstveno iskustvo nastupa u glavnom žrebu seniorskog turnira – i nadamo se da će stručni tim predvođen Dejvis Kup kapitenom Viktorom Troickim moći da sistematizuje sve ono što je ovde u proteklih nedelju dana nastupa bilo dobro i loše u sadržajne pouke za njihovog pulena. Neosporno je da Hamad ima brojne kvalitete za dalji i brži napredak na ATP listi, ali da će motivacioni, mentalni i fizički faktori morati da se usklade sa kriterijumima ulaska u Top 100 igrača sveta – da bi se steklo samopouzdanje za prvi sledeći veći izazov.

foto: Nemanja Stanojčić

U razgovoru sa srpskim medijima, Međedović nije krio gorčinu zbog poraza:

"Bilo je lepo igrati u glavnom žrebu. Iako je današnji meč kratko trajao, sve prethodno bilo je fantastično. Treći set je bi odličan - a sve ostalo katastrofalno. Teško mi je da odredim šta nije funkcionisalo danas, ali samo se loše osećao i pre meča i u toku meča."

"Bilo je malo tenzije, ali sam se pre svega loše kretao i samim time loše igrao. Ne znam zašto sam se se osećao loše fizički, mentalno i teniski. Moram još dublje da analiziram današnji nastup - jer i ja sam sada šokiran svime", iskren je on.

Posle osvojenog trećeg seta - Hamad je iskoristio mogućnost da se osveži van terena - ali ni to nije dalo željene rezultate.

"Osećao sam se da nisam to ja, a otišao sam u toalet ne bih li se trgnuo. Moraću što pre da napredujem na stvarima koje su me koštale današnjeg meča. Voleo bih da mi se ovo više nikada ne ponovi", kaže on.

"Prijavio sam još jedan turnir pre trave, ali uzeću nekoliko dana slobodno. Nisam bio kod kuće pet nedelja, pa nastavljam sa treninzima kako mi se ovo ne bi više nikada ponovilo," ponavlja Međedović.

Novi projketovani rang našeg igrača je 153 mesto, na šta on kaže:

"Lepo je to, nisam ni znao - ali tih 15 mesta nije ništa posebno."

O planovima za naredne nastupe na turnirima više kategorije, Međedović kaže:

"Nemam još rang za ATP turnire. Mogao bih samo da igram kvalifikacije, ali cilj mi je da pređem čelendžer nivo..."

Kurir sport