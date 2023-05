ON JE PO MENI NAJBOLJI AKTIVNI IGRAČ! Fučovič sa puno RESPEKTA pričao o Novaku, zbog ovoga JEDVA ČEKA sutrašnji meč!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Peti put ukrštaju rekete Novak Đoković i Marton Fučovič u karijeri, a prvi put – na šljaci. Mađarski “teniski terminator” je van terena neverovatno fin i ljubazan, i sa zadovoljstvom smo pričali sa njim o Rolan Garosu i narednom meču protiv našeg asa.

“Već sam rekao da ne postoje laki mečevi na ovom nivou. Čak i kada dobijam mečeve u tri seta, primoran sam da dam sto odsto svoje snage i teniskog znanja da bih pobedio - čak i one koji se nalaze izvan Top 100”, iskren je Marci – opisujući svoju pobedu nad Francuzem Grenijeom.

“Igrao je kao domaćin, publika je bila uz njega - pa i nije bilo lako igrati u tom ambijentu protiv tenisera koji je bio motivisan da se bori do samog kraja. Ipak, tokom meča sam osećao da imam sve pod kontrolom, i da ću pobediti ako budem dao svoj maksimum.”

“Komšija” za Novaka ima samo reči hvale:

“Igrali smo nekoliko puta, znamo se dosta dobro. On je po meni najbolji aktivni igrač sada, broj 1. Igraćemo na velikom stadionu, i sve što sada želim je da izađem na taj meč spreman da dam sve od sebe i uživam na terenu. Nikada nismo igrali na šljaci, a ionako to nije moja omiljena podloga. Nemam ništa da izgubim, i očekujem da sigurno ništa u tom meču neće biti lako. Gledao sam njegov meč protiv Kovačevića, da bih video kako se kreće, i pokušaću da igram opušteno i nesputano važnošću meča”, naglašava on.

"Imao sam dva slobodna dana, i nastojao sam da ostanem u formi. Odradio sam trening snage u ponedeljak, a u utorak intenzivniji teniski trening”, priča o svojoj pripremi za Novaka Fučovič.

“Imam 31 godinu, radim od prošle godine sa trenerom koji je jedan od mojih najboljih prijatelja, i uz dosadašnje iskustvo – mislim da su mi bile potrebne nove stvari u životu, što u ovom trenutku daje rezultat."

Ono što čudi je da Fučovič trenutno zauzima tek 83. mesto na ATP listi, jer je poznat kao mnogo kvalitetniji teniser od trenutnog ranga – i jedan od onih čiji su mečevi protiv nekih od najboljih tenisera današnjice ostali upamćeni.

"Igrao sam neke dobre mečeve protiv najboljih tenisera sveta, ali nikada nisam imao veliki uspeh. Nikada nisam pobedio nekog ko je u Top 3 ili neko veliko ime. Pobedio sam Rubljova i Medvedeva i još nekoliko Top 10 igrača, ali veliki uspeh do sada nije došao”, kaže Marton, i nastavlja odgovorom na naše sledeće pitanje: “Šta sam naučio iz tih poraza? Dobro pitanje, jer da sam to znao - pobedio bih na više mečeva (smeh). Kao kada sam prvi put igrao protiv Novaka na Ju Es Openu 2018, i sutra nemam ništa da izgubim – i nastojaću da dam sve od sebe na terenu. Imam samopouzdanje da odem do kraja, fizički sam spreman – ali mi je potrebno i malo sreće. Očekujem da će publika navijati za njega, i iako sam možda autsajder u tom meču – taj status mi se dopada”, kaže Marton za medije iz Srbije.

Kurir sport