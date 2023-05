MEDVEDEV POSLE SENZACIONALNOG PORAZA: Ne volim kad mi je šljaka u torbi i patikama...

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza: Vuk Brajović

Senzacija koja je obeležila Rolan Garos 2023. na poraženog Rusa skoro da nije uticala – pred medijima; raduje se sezoni na travi, uprkos neizvesnosti oko toga kako će biti dočekan na Vimbldonu

Da ste možda prvi put ušli na konferenciju za medije Danila Medvedeva a da niste znali rezultat prethodnog meča ili mogli da čujete šta govori – bili biste potpuno sigurni da je drugi nosilac jednog od četiri najvažnijih turnira teniske sezone bez po muke prošao u naredno kolo. Nasmejan, raspoložen za šalu na svoj račun i spontano rečit – sjajni Rus je obraćanje “sedmoj sili” pretvorio u prijatno druženje – a da su pritom “temelji” ovogodišnjeg Rolan Garosa uzdrmani neverovatnom pobedom kvalifikanta iz Brazila Tijaga Sejbota Vilda u pet setova i posle četiri sata i 15 minuta raznovrsne teniske borbe.

„Ovo je bio težak i dobar meč, i mislim da nisam igrao toliko loše. Ako Tijago ovako igrao do kraja godine, trebao bi da bude u Top 30. Nadam se da će tako i biti, jer ću inače biti razočaran i misliti ‘zašto sada i baš protiv mene?’ kaže na početku Medvedev, i nastavlja o meču:

“Nije bilo lako sa vetrom, a pri tom su i lopte teške. Ovi uslovi prijaju mnogo više igračima koji igraju ‘iz zgloba’ i koji mogu lako da stvore snagu“. I ovoga puta je Medvedev imao zanimljiv “odnos” sa publikom. “Publika bi trebalo da umukne dok razgovaram sa sudijom, zato sam im to i rekao. Oni nemaju mesto u našem razgovoru… Osim toga, sve je bilo u redu“, umanjuje važnost još jedne epizode ovog tipa Rus.

U odgovor Kuriru da li je bio nezadovoljan svojim mentalnim stanjem tokom meča – s obzirom na to da se “lupkao o glavu” kada je prilazio mreži da Brazilcu čestita na pobedi, Medvedev kaže:

”Ne, nisam, mislim da sam mentalno bio sasvim OK danas. To je bio više neki momenat “mene sa samim sobom”, ali nemam previše toga sebi da zamerim ni na igri – ni na bilo čemu drugom. Borba je bila naporna u fizičkom smislu, i umor je došao “po svoje” – što je uticalo na to kako sam igrao u nekim delovima meča.

“Mentalno sam bio prisutan u meču do samog kraja, ali je on danas odlično udarao – i uspeo da završi meč sa dva vinera. Nivo igre mu je opao samo u jednom setu; pokušao sam da ga nateram da “zaradi” pobedu - i on je umeo da na to pozitivno odgovori. Odličan je igrač, ali će morati ovako da igra češće i pobeđuje iz nedelje u nedelju ako želi da mu život bude bolji… Videćemo kako će to izgledati“, duhovito komentariše Medvedev.

“To što sam imao duple greške ne bi trebalo da čudi, jer je vetar danas bio naprosto – užasan. Eto, nedelju dana ću misliti o ovom meču, ali ne vidim šta sam previše pogrešio“, uz osmeh rezimira on.

Pred Medvedevom je nedelju dana više pauze nego što je inicijalno planirao, ali će on to videti da iskoristi pred izazove sezone na travi – koju počinje u Haleu i završava već na narednom turniru – Vimbldonu.

„Opuštaću se narednih dana, iako sam želeo naravno da ostanem duže u Parizu. Drago mi je što je sezona na šljaci završena, i to kažem svake godine – bez razlike. Od trećeg gema ovog meča sam imao šljaku u ustima, pa mi vi nađite nekog ko to obožava. Ne volim kada mi je šljaka u torbi, u patikama, a bele čarape možete odmah da bacite po završetku sezone.”“I pored svega toga, sigurno ću uraditi rezime svega dobrog što sam ostvario ove godine – u nastojanju da to ponovim i naredne. da se bace“, zaključio je Medvedev.

Srećan sam što ponovo nastupam na Vimbldonu, i nadam se da će u publici biti više onih koji će biti prijatno nastrojeni prema meni. Ali i ako tako ne bude – oko toga ne mogu ništa da uradim. Više volim travu od šljake – to je sigurno; nadam se da ću ove godine ponoviti neke dobre nastupe na njoj iz prošle – kada sam ušao u dva finala, i postići bolji rezultat na Vimbldonu nego prethodnih godina!” optimistično zvuči Medvedev na ovom preuranjenom opraštanju od sezone na šljaci.

Kome bi ovaj tektonski poremećaj žreba ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva Francuske mogao najviše da pogoduje - videćemo narednih dana, ali su ovakva iznenađenja sastavni deo Rolan Garosa i najčešće autorska remek-dela opasnih kvalifikanata već decenijama. Ko ume da "čita" dnevni raspored mečeva "između redova" i udara vetra - svaka mu čast na posebnom daru i teniskom iskustvu, a kako su to ipak retki kvaliteti - oprez je preporučen svima!

