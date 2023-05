SKANDALOZNO! Olimpijski komitet lažne države Kosovo traži SANKCIJE za Đokovića: Zahtevaju hitnu reakciju MOK

Olimpijski komitet lažne države Kosovo traži od Međunarodnog olimpijskog komiteta da pokrene disciplinski postupak protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića zbog poruke "Kosovo je srce Srbije".

Moćna poruka "Kosovo je srce Srbije, sptop nasilju", koju je srpski teniser Novak Đoković napisao na kameri nakon trijumfa u prvom kolu Rolan Garosa, izazvala je burne reakcije širom sveta.

Nažalost, zbog ovog hrabrog i pravednog gesta srpski as se po ko zna koji put našao na žestokom udaru dela javnosti.

"Novak Đoković je još jednom promovisao srpsku nacionalističku propagandu i koristio je sport kao platformu da to uradi", napisao je u saopštenju Ismet Krasnići, predsednik Olimpijskog komiteta tzv. Kosova i dodao:

"Njegove naknadne izjave na konferenciji bez trunke žaljenja direktno utiču na povećanje tenzije i nasilja između dve zemlje", napisao je Krasnići i zatražio "hitnu reakciju" MOK-a i otvaranje disciplinskog postupka protiv srpskog tenisera.

MOK se ovim povodom još uvek nije oglašavao.

Podsetimo, Novak je jasno poručio svima da se ne kaje zbog svog gesta i da bi ponovo učinio isto.

"Nisam političar i nemam namere da ulazim u političke teme, boli me kao Srbina kada vidim šta se dešava na Kosovu, kako su naši ljudi proterani. Osećam odgovornost kao javna ličnost, kao sin čoveka koji je rođen na Kosovu, imam dodatnu odgovornost. Ne znam šta budućnost donosi za Srbiju i Kosovo, ali je bitnije pokazati slogu. Bilo je dosta primedbi internacionalnih novinara, nemam zadrške opet bih to ponovio, možda će me kazniti", izjavio je srpski as.

