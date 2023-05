CEO SVET ČEKA NOVAKOV MEČ I PORUKU VEČERAS: Đokovićev duel u centru pažnje u Parizu

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Protresao se kaleidoskop na Rolan Garosu, i dobili smo zanimljiv mozaik iz kojeg se naziru već prvi „trendovi“ daljeg toka turnira.

Kod dama se, sa pravom, najveće šanse daju Švjontek, Sabalenki i Ribakinoj – dok će svoje šanse iz drugog plana za prvi Grend Slem trofej u karijeri sigurno iskoristiti Žaber, Gof i Pegula – bez obzira na to što nekima od njih šljaka nije baš omiljena podloga. Očekuje se da će važan udeo u daljim iznenađenjima na turniru ostvariti mlade i možda manje poznate igračice – gde se ponajviše misli na Andreevu ili Blinkovu – da bi se iz kola u kolo rekonfigurisala opšta slika stvari, uz praćenje faktora umora, povreda i stanja duha u stručnom štabu igračica. Našoj Olgi Danilović se – pod uslovom da ostane na nivou igrara iz pređašnjih 9 mečeva – „smeši“ meč sa sedmom nositeljkom Ons Žaber, u koji bi bilo poželjno da uđe bez bilo kakvih očekivanja – i spremna da ostavi srce na terenu. Ako bi favorizovana Tunižanka barem malo potcenila izazov naše igračice – što uopšte nije nemoguće – Olgina upornost i požrtvovanje bi mogli da ovaj meč učine neizvesnim, gde bi elan i novostečeno samopouzdanje bili presudni za ostvarenje još jednog mega-iznenađenja turnira kod dama.

Sa muške strane – Medvedev je otišao, Siner i Zverev su odahnuli – i već se kuju razna scenarija za dalji razvoj situacije. Naravno, ovo su dobre vesti prvenstveno i za Runea i Ruda – projektovane u ulozi polufinalista donjeg dela žreba, ali ne treba zaboraviti da je verovatno najbolji utisak u prvom kolu od favorita ostavio Tejlor Fric, koji ide na Ruda u četvrtfinalu i ima sve razloge ovog sveta da veruje u odličan plasman u Parizu ove godine. Zverev nema nimalo lak zadatak protiv pulena Novakovog „teniskog oca“ Marjana Vajde – Aleksa Molčana, dok se u tom delu žreba „za pažnju nameću“ i Čorić, Tijafo, i Karacev – sa napomenom da će „Medvedevljeva kletva“ visiti nad glavom Sejbota Vilda već u narednom meču protiv južnoameričkog rivala Pelje – u kome će ovaj zanimljiv „Federerov avatar“ po pojavi morati da dokaže da jučerašnja pobeda nije bila samo proizovod sportske sreće.

Možda ga ni ovde baš ne vole previše, ali Fabio Fonjini krči put ka osmini finala u Parizu, za šta će odlučivati meč sa Sebastijanom Ofnerom – koji je nanizao dva favorizovana Amerikanca zaredom (Kresija i Kordu). U lepoj poziciji da se sastane sa „strašnim Fabiom“ je finalista Australijen Opena Cicipas, poslovično efikasan u svojim dosadašnjim mečevima sa Veselijem i Karbaljes Baenom. Svakako je hit meč današnjeg dana sudar Vavrinke i Kokinakisa (koje je „posvađao“ bezobrazni Kirijos neumesnim komentarima iz spavaće sobe pre nekoliko godina), a veliki test do nedavno top 10 igrača Šapovalova protiv Arnaldija će nam dati odgovor na to ko će se sledeći naći na putu Karlosu Alkarazu na putu do osmine finala. Rubljev će se fino „zagrejati“ protiv Mutea i strastvene Pariske publike – najverovatnije za igrača tempa Sonega – sa pogledom ka meču u osmini finala protiv njegovog dubl-partnera i zemljaka Karena Hačanova.

Po ovom prikazu, glavni favoriti imaju uporedno slična scenarija – u šta se svakako uklapa i Novak Đoković svojim mečom protiv Martona Fučoviča i očekivanim „repesažem“ protiv Fokine (Monte Karlo 2022) i Van Aša (Banja Luka 2023) u narednom kolu. Meč sa Mađarom se igra u večernjem terminu (ne pre 20:15) i za njega Novaka vezuju mešane uspomene – a pre svih pobeda nad Nadalom 2021. ali i bolan poraz prošle godine. Danas je u Parizu izuzetno toplo i sparno, ali uprkos tome se očekuje da će teren i loptice biti znatno sporije nego što je to bio slučaj sa dnevnim mečevima. Fučovič će svoju strategiju graditi na tome da fizički umori Novaka i što češće ga stavi u zonu „manjeg komfora“ – poznat kao jedan od boljih riternera na turneji. Naravno, u tom registru je Novak najbolji, i „bitka za servis“ (bilo da se radi o sopstvenom ili vraćanju protivnikovog) će dati odlučujući ton u odlučivanju boljeg igrača u prva dva seta.

Očekuje se da će upravo ovaj period igre biti ključan za definisanje pobednika – a pogotovo ako se stvari budu odvijale u Novakovu korist – jer do sada Fučović nikada nije uspeo da se vrati posle dva uzastopno izgubljena seta protiv Đokovića. 2:0 u setovima na semaforu bi večeras značilo da je Novak „zauzdao“ tok meča, podesio pobednički ritam, doveo broj grešaka na minimum, angažovao sve aspekte svoje igre na željenom nivou i postavio „krstareći mod“ do kraja. Ipak, Marton je mnogo iskusniji i kvalitetniji igrač nego što trenutno mesto na ATP listi sugeriše – i to je dobro poznato Novakovom timu koji ga veoma ceni kao snažnog „ol-raunder“ protivnika – pa se baš zbog toga očekuje da se nikako ne skida „noga s gasa“ kao što je to donekle bio slučaj protiv Kovačevića u prvom kolu. S obzirom na to da se očekuje da će ionako teška loptica biti još teža i sporija – Novaku bi bilo uputno da ovaj meč ne produžuje više nego što bi trebalo (zbog tinjajućeg stanja povrede lakta) i da se fokusom na dobar servis i kombinaciju 1-2 za brže osvajanje poena skrati njegovo trajanje u što većoj meri. Ne spomenuti mogućnost da ovde dođe do nekih drugačijih zapleta ne bi bilo korektno – ali su sva očekivanja da bi Srbin iz ovog duela trebao da po peti put izađe kao pobednik u njihovim dosadašnjim mečevima – koji god bio rezultat na kraju.

