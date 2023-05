ODLUČILA JE DA PRIZNA! Olga Danilović otkrila kog košarkaša posebno OBOŽAVA - spomenula je i tatu, a ove reči jako odjekuju!

Specijalni izveštač iz Parizan: Vuk Brajović

Srpska teniserka Olga Danilović pobedom je startovala na ovogodišnjem Rolan Garosu, a nakon pobede, sjajna teniserka je govorila i o košarci.

Potičete iz košarkaške porodice, i interesuje nas da li i kako pratite zbivanja u NBA, aktuelno finale…?

„Malo je teško pratiti NBA noću, ali svi znamo da je Jokić najboji igrač a svetu i ponosni smo na to. Mi smo sportska nacija – i tu često ističemo baš košarku. Moj otac je igrao na najvišem nivou u Evropi, Americi i za našu reprezentaciju – i to je deo naše porodične tradicije. To kako Jokić igra i predstavlja našu zemlju je fantastično. Obožavam ga, imam veliko poštovanje za to što je tako spontan, fin i skroman – i što je uspeo da sačuva sebe – nešto najvažnije u životu ili sportu svejedno. Veoma ga volim!“ radosno kaže Olga.

Kako pratite NBA – s obzirom na vremensku razliku i vaše obaveze?

„Pratim selekciju najboljih delova meča na Tviteru. Toliko smo ponosni na njega - i zato nam ne pada teško da pratimo našeg dvostrukog MVP-a, uistinu trostrukog“. (smeh)

Šta vaš otac misli o njemu?

„I moj otac ga obožava. Na prvu loptu se vidi da je je tako prirodan i skroman, i tu vrstu karaktera je lako voleti. On ga voli naročito zbog njegovih ljudskih kvaliteta“, ističe Danilovićeva.

Da li ste analitični kada pratite košarku:

„Ne, sport pratim isključivo emotivno – i na taj način uživam u njemu. Inače nisam analitična osoba...“ navodi Olga.

Na pitanje kako se borila sa povredama i ostaliim izazovima koji su je pratili kroz dosadašnju karijeru, Olga kaže:

„Imala sam dosta izazova, problema – i to su bila teška vremena za mene. Ono što sam shvatila je da morate da nastavite da volite sebe, da verujete u sebe bez obzira na situaciju u kojoj se nalazite. Razume se – nisam još ovladala time, a često se podsetim na moj omiljeni film „Nemo“ i ribicu Dori koja ponavlja „Plivaj i dalje, plivaj i dalje...“ kada se suočim sa takvim situacijama. Ako je moguće opravdanje pre moglo da bude to što sam bila mlada – to više ne važi. Nisam više najmlađa, a danas imamo Andreevu koja ima tek 16 godina i igra fenomenalno. Naravno, iskustvo je važno – ali njen nivo igre prevazilazi njene godine...“ objašnjava ona.

Da li volite Pariz i imate priliku da u njemu uživate?

“Kako možete da ne volite Pariz? Ipak, nije lako odvojiti kvalitetno slobodno vreme uz turnirske obaveze – ali sam uspela da pođem u šetnju, uživam u pogledu sa Sakre Kera – i svemu što još može da se vidi, doživi, proba ovde”, kaže za kraj Olga.

Kurir sport