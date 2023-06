ČUVENI SRBIN IZ AMERIKE JE U PARIZU: Čeka Novakov 23. Gren slem, ljut je zbog odnosa prema Đokoviću, a spremio je i nove majice!

Srbin iz Amerike stigao je u Francusku gde čeka istoriju. Čuveni Z-man, kako su ga nazivali mediji sa zapada, postao je poznat svetu kada je na Australijan openu obukao majicu sa slovom Z. To se desilo tokom meča Novaka i Rubljeva, posle čega su se portali iz Evrope i Amerike usijali.

Zoran Pavlović, Beograđanin koji decenijama živi u Americi, sada čeka 23. Gren slem titulu Đokovića na Rolan Garosu. Međutim, ne ide sve po planu, srećom samo za njega, dok Novak gazi redom.

foto: Privatna arhiva

Pavlović u ekskluzivnoj izjavi za Kurir predviđa da će Đoković stići do finala, gde očekuje titasku borbu za titulu Otvorenog prvenstva Francuske. Međutim, kaže za naš portal da je veoma razočaran organizatorima.

- Ja ne žalim da platim da bi Novaka gledao u prvom redu. Međutim, ne mogu da verujem da ne mogu da kupim kartu u prvom redu i sedim iza Novaka. To je najpre neposlovnost. Želim da platim, ali to njih ne zanima. Kupite mačku u džaku i molite Boga da dobijete što bolje mesto, ali to je u praksi teško - otvoren je u maloj ispovesti za Kurir.

Kamera ga je, ipak pronašla u meču drugog kola gde se Zoran vidi iza Novaka u novoj majici.

foto: Privatna arhiva

Takođe je razočaran odnosom publike prema velikanu kakav je Đoković.

- Imam utisak da ga ne vole, čak to prerasta u mržnju. Ne pokazuju gotovo nikakvo poštovanje prema najboljem teniseru svih vremena - kaže Pavlović.

Zoran je, međutim, kao i tokom Australijan opena spremio nove majice. U Melburnu je ceo svet video natpis "Đoković, Džordan, Mesi" na njegovoj majici. Sada je ipak spremio novi natpis: Đoković for president!

Ima i, kako kaže, još jedno veliko iznenađenje, ali to će u završnoj fazi otkriti ekskluzivno za Kurir.

Držimo palčeve Novaku da pomeri granice.

(Kurir.rs)