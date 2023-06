OVO NIJE NORMALNO: Đokovićeva APSOLUTNA DOMINACIJA i rezultati koji su SUROVI prema ostalim teniserima!

Srpski teniser na Australijan openu i Roman Garosu poslednjih u osam mečeva oduvao sve rivale za 3:0

Novak Đoković je nedavno izjavio da se u ovoj fazi karijere posebno fokusira na grend slem turnire. Naravno, sa 36 godina Novak mora da napravi prioritete, a najveći je svakako osvajanje 23. titule na najvećim svetskim turnirima čime bi postao neprikosnoven.

Uz to ide neverovatan podatak - srpski teniser pobedio je u 24 seta u nizu na gred slem turnirima. To znači da je prethodnih osam mečeva rešio u svoju korist sa 3:0. Neverovatan podatak koji govori o njegovoj dominaciji, i to na dve različite podloge: betonu i šljaci.

Poslednji u ovom perfektnom nizu tijumfa je onaj od petka, kada je Nole u trećem kolu Rolan Garosa savladao Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 3:0. Pre toga je sa čuvene pariske šljake počistio Mađara Martona Fučoviča i Aleksandra Kovačevića, Amerikanca srpskog porekla.

foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vratimo se na prethodni grend slem, Novakov omiljeni Australijan open, na kome je po deseti put podigao veliki pehar. Set je izgubio u drugom kolu od Francuza Enca Kuakoa (3:1), a onda je krenuo surovo da gazi rivale. Padali su redom Grigor Dimitrov, Aleks de Minaur, Andrej Rubljov, pa u polufinalu Tomi Pol i u meču za titulu Stefanos Cicipas. Niko nije mogao da mu uzme jedan jedini set. Svet tenisa gotovo da ne pamti ovakav niz, posebno ne na najjačim turnirima.

Ali to nije sve, Đoković je u periodu koji smo opisali imao još jedan učinak vredan pažnje - igrao je osam taj-brejkova i u svakom od njih je izlazio kao pobednik. Dokaz je to njegove psihe i mentalne snage kojoj trenutno ne može da parira nijedan teniser.

Novakov ludi niz:

Rolan Garos

Marton Fučović 3:0

Aleksandar Kovačević 3:0

Davidović Fokina 3:0

Australijan open

Grigor Dimitrov 3:0

Aleks de Minaur 3:0

Andrej Rubljov 3:0

Tomi Pol 3:0

Stefanos Cicipas 3:0

