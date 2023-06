OTVORENO "PRETI" NOVAKU I OSTALIM TENISERIMA! Rune poleteo visoko, pa samouvereno rekao: Verujem da mogu da osvojim Rolan Garos!

Na ovogodišnjem Rolan Garosu već se dogodilo nekoliko velihih iznenađenja, Danil Medvedev i Janik Siner završili su svoje učešće u Parizu, što je ostalim teniserima dalo dodatniv vetar u leđa, pa su ambicije samim tim i znatno porasle.

Šesti reket sveta, Holger Rune, puca od samopouzdanja, i veruje da ove godine može da osvoji Rolan Garos.

– Verujem da ove godine mogu da osvojim Rolan Garos – istakao je 20-teniser nakon ubedljive pobede nad Argentincem Olivijerijem sa 6:4, 6:1, 6:3 u trećem kolu.

Podsetimo, Runeu je u drugom kolu Monfis predao meč.

– Nisam se još mnogo umorio jer u drugom kolu nisam morao da igram i uveren sam da mogu još da podignem formu – podseća na predaju Gaela Monfisa.

- Sada će partije biti sve teže i teže i veoma je važno sačuvati energiju.

Rune otkriva i kako se odmara između mečeva.

– Dugo spavam, između devet i 13 sati dnevno. Mnogo je ali ja to volim. To je najbolji mogući oporavak, mišići se opuste i zato pokušavam da to uvek radim.

Kurir sport