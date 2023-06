ZA MENE JE STVAR ČISTA! Legendarni teniser za Kurir: NE MOGU DA DOČEKAM Đokovićev meč protiv ovog tenisera

Specijalni izveštač iz Pariza - Vuk Brajović

Dvostruki šampion Rolan Garosa Serđi Brugera, nekadašnji treći teniser sveta i Dejvis Kup selektor Španije odvojio je vreme da tokom svog učešća u turniru legendi Rolan Garosa popriča sa predstavnicima medija o teniskim aktuelnostima.

Naravno, prvo pitanje nam je bilo usmereno ka njegovom sunarodniku i jednom od favorita za osvajanje ovog turnira, Karlosu Alkarazu.

„Kada je debitovao u Dejvis kupu, sa mnom kao selektorom, već je bio osvojio grend slem titulu. Sve vreme napreduje u svim aspektima tenisa, neverovatan je“, kaže on, i nastavlja o mogućem meču protiv Đokovića u polufinalu:

„Očekujem da bi to mogao da bude jedan od najzanimljivijih mečeva ove godine. Jedva čekam da ga gledam, baš sam radoznao da vidim kako će se stvari odvijati. Teško je prognozirati pobednika, kako će igrati, u kom će smeru krenuti... Zato i jedva čekam da vidim!“

Bilo bi to spektakularno polufinale foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da li tok i ishod njihovog meča u Madridu prošle godine (pobeda Alkaraza u veoma neizvesnom meču) može da ima neku težinu u pretpostavljenom susretu na Rolan Garosu?

„Ne verujem u to... Đoković se tada tek vraćao u formu posle nevolja u Australiji. Takođe, Madrid je turnir koji je drugačiji u odnosu na sve ostale na šljaci, zbog nadmorske visine. Mislim da to neće imati nikakve veze, jer su obojica igrača u drugačijoj situaciji sada nego pre.“

"Bolji po broju slemova biće najbolji ikad" foto: EPA/Yoan Valat

Koje bi, po Brugeri, bile odlike i karakteristike dobrog trenera?

„Po mom mišljenju, osnovno je pronaći ono što funkcioniše najbolje za konkretnog igrača. Trener ne sme da ima samo jedan princip rada koji primenjuje na sve igrače. Takođe, izuzetno je bitno da je ustanovljena tečna, laka komunikacija, tj. da trener ume i da prenese znanje koje ima na pravi način. Nekada su ljudi puni znanja, ali ne znaju kako da ga prenesu drugima“, ističe on.

Brugera je do nedavno bio član stručnog tima oko Saše Zvereva, pa je bilo zanimljivo čuti šta misli o igri dojučerašnjeg „pulena“?

„Nadam se da se Saša vraća u pređašnju formu. Doduše, to je bilo samo pitanje vremena, jer je vrlo teško vratiti se odmah na stari nivo posle osam meseci pauze zbog povrede. Nadam se da će što pre biti stari,“ kaže on.

Interesovalo nas je da li bi – u slučaju da Novak osvoji najviše Grend slem titula – mogli da ga smatramo za neprikosnoveno najvećeg tenisera svih vremena? Tu je Brugera jasan:

„Za mene je stvar čista – ko ima najviše slemova, najbolji je. Još nisu završili karijere, ostaje da vidimo. Postoje različite stvari – masters titule, nedelje na mestu broj jedan, Dejvis kup, zlatne medalje – ali najvažniji su osvojeni „slemovi“ - na kraju krajeva. Ko završi sa više – Rafa ili Novak – moći će da se smatra najboljim!“

I dalje vode veliku borbu foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ko će biti prvi sledeći igrač koji će osvojiti svoju prvu slem titulu?

„Uh, to je dobro pitanje. Nekoliko je kandidata – Cicipas, Zverev, Rune, Siner; odabrao bih njih četvoricu.“

Da li bi bilo realno očekivati da će se Nadal vratiti – i to u vrhunskoj formi?

„Verujem da može. Ne znam kako će se završiti ova situacija sa oporavkom, ali siguran sam da može da se vrati. Nadam se da će uspeti da se povuče na način na koji on želi, jer on to zaslužuje!“

I za kraj – šta očekujete u meču Cicipasa i Alkaraza?

„Nepoštovanje je prema tako dobrom igraču kao što je Cicipas reći da nema nikakve šanse. Alkaraz jeste favorit i mislim da mu prija stil igre Stefanosa, ali Cicipas je i dalje neverovatan igrač. U ovom trenutku je Karlos bolji, ali videćemo. Stefanos je već bio blizu slema, siguran sam da će doći do toga jednom“, najavljuje Brugera.

