"NOVAK JE ZBOG TOGA U VELIKOJ PREDNOSTI" Alkarazov trener iskren do koske pred ISTORIJSKI MEČ - evo šta očekuje od tog susreta!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Osvajač Rolan Garosa iz 2003. i finalista Ju Es Opena iz iste godine – Huan Karlos Ferero je bio poznat kao jedan od najkomplikovanijih protivnika za pobediti u svoje doba.

“Kada gledam Alkaraza danas, vidim Huan Karlosa – sa drugačijom glavom. Igrati sa njim je bilo kao da vas neko lomi…” iskren je bio Andrej Medvedev u opisu glavnog stratega i tvorca teniskog čuda zvanog Karlos Alkaraz – ali i pored svega toga, čuveni “Džej Si” ostaje čvrsto “uzemljen” kada je perspektiva njegovog igrača u pitanju. Posle sinoćnje impozantne pobede nad Cicipasom , prirodno se nametnulo pitanje - da li je i on bio impresioniran onim što je Karlitos prikazao na terenu protiv Cicipasa?

“Bio sam impresioniran nivoom igre, svakako – ali pošto sarađujemo već pet godina, svestan sam da on tako moće da igra. Ono što je za posebnu pohvalu je što je u stanju da prikaže takvu igru u odlučujućim mečevima turnira, što je u stanju da igra najbolje – protiv najboljih. Jednako bih istakao njegovu tehniku i fizičke mogućnosti – jer, na način na koji on igra – u stanju je da izvede bilo koji udarac na terenu, u bilo kom trenutku. Svestan sam njegovih mogućnosti – i zbog toga ne mogu da kažem da sam impresioniran”, jasan je Ferero.

Vaš nadimak dok ste igrali bio je “komarac”. Koji bi odgovarao njemu – na ovako impresivnom nivou igre?

Ferero na to odgovara: “Verovatno ne isti koji je išao uz mene. Zaista ne znam, jer je on – već ovako mlad – uspeo da ostvari toliko toga što je inače teško učiniti. Toliko je brzo napredovao, od pobeda na fjučersima i čelendžerima do danas – i uvek mi je govorio da je spreman da osvaja trofeje. Mislim da sam siguran da će ostvariti nešto veliko u tenisu; ne znam da li će to biti baš na ovom turniru, ali svakako smatram da je spreman za velike uspehe. Veruje u sebe, ima visoke aspiracije, u stanju je da na terenu pobedi bilo koga – i to treba da pretoči u uspehe.

Interesantno je da je jedini meč koji su Novak i Karlos odigrali – onaj u Madridu prošle godine, a da ih od tada žreb nije “zbližio”. Koliko mislite da je važno što je vaš igrač pobedio u tom meču, i da li mu to pruža neku prednost?

Ferero na to kaže: “Ne mislim da je u prednosti zbog te pobede, i smatram da se radi o dvojici igrača koji su trenutno najbolji na svetu. Novak ima neuporedivo više iskustva iz ovakvih mečeva od Karlosa – ali je Karlos veoma pozitivno uzbuđen pred ovo polufinale, i priželjkivao je od početka turnira da se desi. Naravno, morali smo da idemo iz meča u meč – ali smo stigli gde smo namerili. Trenirao je za takve mečeve, pripremao za takve momente – u nameri da kreira svoju istoriju tenisa iz koraka u korak. I pored svega toga – svesni smo da će Novak odigrati svoj najbolji tenis, jer se radi o osvajaču 22 Grend Slem titule koji će se boriti do poslednjeg udarca i nastojati da se pripremi za meč na najbolji mogući način. Očekujem da će biti veoma neizvesno, ali znam i da Karlos veruje u sebe i to da može da pobedi Novaka. Videćemo, obojica igraju sjajan tenis…” prenosi nam svoje ocene Ferero.

Da li ste Karlosa donekle “oblikovali” u igrača posmatrajući Federera, Đokovića i Nadala kao primere?

“Ne, ne u tom trenutku. Mi smo se trudili da Karlosovu igru oblikujemo iz početka, po njemu kao modelu. Primeri Rafe, Novaka i Rodžera su postojani – a ono što je za najveće poštovanje kod njih je to što su iz turnira u turnir igrali izvrstan tenis i borili se na najvišem nivou. Ipak, kada se radi o tehnici – nemoguće je nekog iskopirati a onda to samo preneti na Karlosa. Karlos raspolaže sopstvenim sposobnostima i karakteristikama igre – i radi na tome da ih unapredi svakog dana. On je veoma prirodan momak i teniser – i tako igra. U tom smislu smo postigli ono što smo želeli – a time stvorili jednog od najboljih tenisera na svetu”, ističe za kraj Huan Karlos Ferero.

