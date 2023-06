OVA PRIČA ĆE VAS OSTAVITI BEZ DAHA! Koliko se samo ovaj čovek DIVI Novaku, zbog Đokovića je čak išao i na hodočašće pod Ostrog!

Novinar američkog magazina "Inside Tennis", Vinaj Venkateš, je veliki ljubitelj tenisa, a važi za jednog od najvećih "fanova" Novak Đokovića.

Vinaj iza sebe ima fenomenalnu priču, zbog Noleta je posetio i Srbiju i Crnu Goru, i kad god ima viška slobodnog vremena, trudi se da prati Novaka ma gde god da igra.

- Da, ovde sam na Rolan Garosu kao novinar, ali u takođe radim kao softverski inžinjer i vodim lokalni tim u Guglu u Kaliforniji. Ali, pre svega toga i nešto najbitnije, ogroman sam navijač Novaka Đokovića još od 2007. godine - počeo je Vinaj svoju priču za Telegraf i potom dodao:

- Prvi put sam ga video na TV-u, bio je Indijan Vels. Nisam čuo pre toga za njega. To je bilo vreme kada je Federer sve osvajao, a i kada nešto ne osvoji, onda to uzme Nadal. Nisam mogao da se povežem sa njima dvojicom. Svi oko mene su navijali za Federera i Nadala, a nisam hteo da budem deo mase. Onda su Novak, Ana i Jelena zabriljirali upravo ovde, na Rolan Garosu i sećam se naslova u američkim novinama: "Srbi idu napred".

Vinaj je u Indijan Velsu prvi put uživo video Novaka Đokovića, i taj susret sigurno nikada neće zaboraviti.

- U Indijan Velsu, čekao sam ga tri sata na suncu. Samo sam viknuo "Novače, uzmi ponovo četiri Grend slema, molim te", jer je u 2015. i 2016. godini povezao četiri Slema. Uzeo je peškir, ustao sa stolice i krenuo da trči do mene. Sve je zaobišao i došao do mene, hteo je meni da pruži jer je rekao nešto lepo. Nisam jeo i nisam spavao dok mu se sve ono dešavalo u Kovid eri, čak i kad sam tada zamišljao, krenula mi je suza, kroz šta je sve prolazio. Čista je duša, ne bi nikada nikog povredio. To me je motivisalo da postanem onakva osoba kakva jesam, u svakom teškom momentu se zapitam šta bi on uradio. Sve to me je dovelo do posla u Guglu.

Zbog Novaka je došao i u prestonicu Srbije

- Da, osetio sam potrebu da dođem da ga bodrim na Serbia Openu. Za mene je taj put do Beograda izgledalo kao neko hodočašće. Svidela mi se mnogo hrana tamo! Doduše, i sam sam vegetarijanac kao i Novak, ali mi se svidela pita sa sirom. Šetao sam pijacom negde blizu Svetog Save. Ti ljudi tamo, prodavci, nisu znali jezik, ali su znali da sam posetilac. Hteli su da probam sir, rakiju, rekli su mi da ništa ne moram da kupim, samo da probam, da uživam u srpskoj kulturi. Zaista sam bio dirnut. Putovao sam dosta u svom životu i nikada nisam osetio takvu povezanost.

Posetio je Vinaj i manastir Ostrog u Crnoj Gori.

- Čuo sam za manastir Ostrog koji Novak mnogo ceni i poštuje. Čitao sam nešto o njegovoj poseti, pa sam čitao i od samom manastiru. Shvatio sam da to moram da posetim. Odseo sam u Kotoru kod nekih crnogorskih domaćina, bili su jako dragi prema meni i bili su srećni kada su čuli da želim da idem tamo. Rekli su mi da tamo uzmem nešto, jer će mi to biti zaštita za čitav život, gde god se krećem. Zato imam, evo vidite, ikonu Svetog Vasilija i ove dve brojanice koje nosim svakog dana od tog momenta. Imamo teških momenata, kao i svi ljudi, ali osetim tu energiju koja mi pomogne. Osećao sam se posebno, dobio sam i blagoslov od srpskog sveštenika. Osećao se tamjan, poneo sam ga za Kaliforniju.

foto: Instagram/vinayvenka

Kurir sport / Telegraf