ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU POSLE TRIJUMFA NAD ALKARAZOM: Novak pričao o Bogu i vizualizaciji, a onda uputio MOĆNU poruku pred finale

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije imao puno vremena za odmor posle trijumfa nad Karlosom Alkarazom u polufinalu Rolan Garosa.

Novak je prvo strpljivo razgovarao sa novinarima iz celog sveta, a potom punih 15 minuta odvojio za srpske izveštače iz Pariza.

Izveštač Kurira iz Pariza Vuk Brajović upitao je Novaka o vizualizaciji, kao i da li će navijati za Alkaraza po završetku svoje karijere.

Novak Đoković je poznat po tome da koristi metodu vizualizacije u pripremi za svoje mečeve - a nivo koncentracije i posvećenosti za ovaj protiv Alkaraza bio je - skoro bez presedana. Činilo se da Novak bukvalno "živi" kroz vizualizaciju proteklih dana - a naročito u svemu što je danas viđeno u poslednjim satima pred meč - pa je dopisnika Kurira interesovalo da Novak prokomentariše tu ocenu...

- Vizualizacija je sastavni deo pripreme. Da bi se nešto ostvarilo mora čovek da to i zamisli. Eto, to je potvrda kakvu moć čovek ima. Svevišnji Bog je uvek tu, treba moliti anđele za zaštitu. Čovek mora da ima nekad i sreće, veliki sam vernik, verujem u Božju intervenciju. Od mene zavisi kakav će biti moj život i rezultati. Pita se i drugi čovek koji je na terenu. Mislim da je 50 odsto posla završeno i pre nego što izađeš na teren, onda kad izađem praktično osećam da sam uradio sve što je u mojoj moći.

Karlos Alkaraz se poneo kao primerni sportista i džentlmen prema publici i protivniku danas - pa čak i pred stranim (španskim) medijima koji su probali da ga isprovociraju neumesnim pitanjima o Novakovom ponašanju na terenu posle povrede. Kako između Novaka i Karlosa postoji odnos koji je i više od sportskog poštovanja - Kurir je interesovalo da li bi - po završetku karijere - Novak možda i izabrao da navija za Karlosa?

- Ne znam da li bih navijao za Alkaraza, navijam sada za sebe i za tenisere iz naše zemlje, videćemo kad završim karijeru za koga ću navijati. On je sjajan momak. Sve što radi, uvek odaje poštovanje prema suparnicima, sada prema meni. Zaslužio je čestitke na odluci da odigra do kraja. Videlo da ima fizičkih problema, ali je ostao uzdignute glave do kraja. Veoma zrela odluka, to govori o njemu i ljudima, Ferero ima dosta uticaja na njega i dobro poznaje taj osećaj na terenu. I za publiku i za njega, desilo se šta se desilo. Na vrhunskom nivou je moguće da dobiješ grčeve, imali smo obojica pad krajem drugog seta, ja sam morao da se osvežem i presvučem, da se vratim u ritam. Videlo se krajem drugog seta da se nešto promenilo. Prvih par gemova kada se to desilo, nezgodno je igrati protiv nekoga ko ima poteškoća, bilo je bitno da se otcepim što sam i uradio. Srećan sam i ponosan. Još jedno veliko finale Grend slema - rekao je Đoković.

Đoković je na pitanje o inspiraciji polako prebacio temu na predstojeće finale.

- Koji je najluđi?! Rekao bih možda onaj koji me je inspirisao, ovo je bila velika pobeda uprkos okolnostima. Rekao sam mnogo puta da želim da igram najbolji tenis na Rolan Garosu. Ponovo sam došao u idealnu poziciju, ono što me gura izjutra je osvajanje Grend slemova. Osvojio sam prvi ove godine, evo sada sam u finalu drugog. Laskavo je, potrebno je da pobedim u tom finalu. Znam šta treba da uradim sa svojim timom. Razmišljam o protivniku i o tituli.

Zatim je izneo očekvianja pred finale.

- Videćemo u nedelju. Ne želim previše da opterećujem sebe mislima šta će biti i kada bi bilo. Znam kako da pristupim pripremi za finale. Imaću preko puta mreže nekoga ko nije osvojio Grend slem, Rud je igrao u finalu Rolan Garosa, Zverev se vraća polako u formu. Igrao je sjajan tenis, pa je doživeo tu nesrećnu povredu. Za svaku pohvalu kako se vratio, znam šta da radim ako budem igrao sa njim. Ima servis, dobro se kreće za svoju visinu. Igrali smo, ali nismo igrali skoro. Što se tiče Ruda, specijalista za šljaku, znamo da ovde igra najbolji tenis, sama činjenica da je igrao finale Rolan Garosa dovoljno govori o njegovom kvalitetu. Očekujem da će biti čvršći, ko god bude preko puta mreže, znam šta ja da radim. Potrebno mi je da se oporavim, da dovedem telo u najbolje stanje za pet eventualnih setova.

