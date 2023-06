OVO SU SVI ČEKALI: Karlos Alkaraz otkrio šta mu se desilo tokom meča sa Đokovićem!

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza - Vuk Brajović

Iako je na konferenciju za medije izašao uz svoj veliki prepoznatljivi osmeh, Karlos Alkaraz je – očekivano – već na početku izrazio svoje veliko razočarenje svim što se desilo od trećeg seta nadalje.

“Bilo mi je veoma teško – i razočaran sam kada se meč završi ovako. Došao sam na meč sa dobrim osećajem, nivo igre je bio izuzetno visok sa obe strane - a onda su počeli grčevi krajem drugog seta. To su stvari sa kojima moraš da se suočiš, i videli ste kako je to danas izgledalo”, uvodi nas u svoju priču Karlos.

"Početkom trećeg seta sam osetio grčeve kroz celo telo, a ponajviše u ruci i nogama – i već tada sam osećao poteškoće u kretanju. Kada se spustio u nogu, u prvih nekoliko sekundi bol je bio baš jak. Primarni razlog za ovo je bila - tenzija koju sam osećao pred meč sa Novakom, mentalni pritisak. Ušao sam u meč sa dosta nervoze, koju sam intenzivno osećao u prva dva seta – a da smo pritom odigravali sjajne razmene, drop-šotove, izuzetno puno trčali, po veoma toplom vremenu. Iako su grčevi realno bili rezultat svega toga – najviše uticaja na to stanje je imala akumulirana tenzija”, iskren je Alkaraz.

“Novak je legenda našeg sporta, igrač koji uvek traži da budeš na maskimumu, bez imalo opuštanja – i desilo se to što se desilo…”

Zamoljen da napravi paralelu između sličnih presedana – kao što je bio slučaj sa Cicipasom na Ju Es Openu – i dalje prvi igrač sveta kaže:

“Grčevi su mi se dešavali i ranije, to je normalno, ali nikada na ovakvom nivou. Protiv Cicipasa na US openu imao sam grčeve i tada sam izvukao pouke – kao što bih i sada trebao – ali ne znam da li bih išta drugačije uradio u tom trenutku. Istovremeno, ako neko kaže da nije nervozan kada igra protiv Novaka – jednostavno ne govori istinu. Igrati grend slem polufinale je velika stvar, a još veća kada je Đoković sa druge strane mreže. Sledeći put kada se sretnemo u žrebu - nadam se da će biti drugačije - iako će nervoza na nekom nivou sigurno postojati."

Više molbi je upućeno Alkarazu da prokomentariše ono što je u tenisu svakako dozvoljeno po pravilniku – Novakov odlazak na tzv. “toalet pauzu” posle drugog seta, gde su neke bile više nego maliciozno intonirane. Staloženo i u maniru pravog sportiste, Karlos odgovara:

“"Novak je puno puta tokom svoje karijere bivao u takvim situacijama, ima neuporedivo više iskustva – i uzeo je toalet pauzu iz sopstvenih razloga. Čekanje njega da se vrati sa pauze nije uticalo na moje grčeve. Ima mnogo ljudi koji bi mogli da kažu da je Novak otišao do toaleta namerno – kako bih ja izgubio ritam ili kako bi me poremetio na neki sličan način - ali to nije istina, i o tome nema ništa više da se kaže”, odsečan je Karlos.

Pitanje koje se tokom i posle svega viđenog od sredine trećeg seta nametalo bilo je – da li je Alkaraz trebao da preda meč, kako bi se eventualno poštedeo rizika od veće povrede? Kao pravi sportista koji poštuje važnost prilike i sve prisutne – Alkaraz nam prenosi da to ipak nije bila opcija za njega.

“Loše bih se osećao da sam predao meč, jer je to ipak polufinale Grend slema. Bilo bi je veoma teško što je do ovoga došlo. U trećem setu mi nije palo na pamet da tako nešto uradim, ali sam u četvrtom setu shvatio da imam možda samo 1 odsto šanse da preokrenem”, sa osmehom komentariše Karlos. “Iz moje lože mi niko nije rekao da se povučem – već da probam da nađem rešenje i da ako ne mogu - da se onda povučem. Pojeo bih se živ da sam se povukao sa polufinala Grend slema. Tražio sam rešenja, hteo sam da se borim do samog kraja. Igrati protiv Novaka u polufinalu najvećeg turnira u našem sportu je veliko iskustvo sa kojim sam se danas suočio – i iz toga ću morati da izvučem važne pouke. Svima u timu nam je teško palo ovo što se desilo, jer niko od nas ne voli da gubimo. Biće vremena da razogavaramo više o tome, sigurno su svi razočarani zbog toga,” prenosi nam emocije iz svog tima Alkaraz.

Još jedan “prljavi trik” stranih medija bio je provokacija da Karlos prokomentariše to kako je Novak slavio jedan broj osvojenih poena protiv njega – iako je bio povređen: “Svaki igrač se razlikuje od drugog – i iz ličnog iskustva znam kako je teško igrati protiv nekoga ko nije na 100 odsto mogućnosti – i koliko je ponekad mučno da se zatvori gem, set, meč. Ne smeta mi kako je Novak slavio – jer je to činio onako kako je se osećao. I ja bih isto to uradio da sam pobedio, bez obzira na to što moj rival možda nije na maksimumu svojih mogućnosti,” odigrava konačni “ritern” na ove neslavne pokušaje iz kruga nesportski motivisanih medija Karlos Alkaraz.

Veliki na terenu, veliki u pobedi – a danas još veći i u bolnom porazu uz povredu – Karlos Alkaraz je zaslužio da ga istorija tenisa pamti kao velikog asa ovog sporta – a nadajmo se uskoro i šampiona…

Kurir sport