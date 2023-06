NOVA BRUKA NA ROLAN GAROSU, ŠTA IM JE NOVAK SAD SKRIVIO? Nema kraja bezobrazluku - ni Đoković ni Alkaraz OVO NISU ZASLUŽILI!

Novak Đoković plasirao se u finale Rolan Garosa pobedom nad Karlosom Alkarazom. Najbolji srpski teniser igraće po sedmi put u finalu Gren slema u Parizu i ide po treću titulu, a ukupno 23. u karijeri posle trijumfa sa 6:3, 5:7 6:1, 6:1.

Nažalost, do toga je došlo na način na koji nijedan sportista ne želi, pošto se španski igrač povredio na početku trećeg seta. Videlo se da ne može da se kreće, da ne može da pruži ni 50 odsto od onoga što ustvari može i od onoga što je pokazivao u prva dva seta.

Ipak, francuska publika obrukala se po ko zna koji put na turniru, uverio se i Mondo na licu mesta.

Prva dva seta pokazala su ono što su svi očekivali i pre početka, pravi spektakl. Razmena udaraca, reakcije na mreži, potezi koji dižu publiku na noge. Mogao je Srbin da povede i sa 2:0 u setovima, brejk je bio blizu, a onda je sve šokirao. Tražio je medicinski tajm-aut posle sedmog gema u drugom setu zbog problema sa desnom rukom. Odmah posle toga izgubio je svoj servis gem, Karlos je bio blizu seta, ali je Nole uzvratio, izjednačio na 5:5 i onda izgubio dva naredna gema. Tada je otišao u svlačionicu i svi su delovali zabrinuto, primetno je bilo da ga nešto muči. Sve to dodatno je pogoršala reakcija publike koji su ga po povratku na teren dočekali zvižducima. Neprimerno ponašanje koje traje već neko vreme...

Kako je počeo treći set tako se videlo da sa Karlosom nešto nije u redu. Jednu lopticu je poslao u mrežu iz sve snage i onda je stao. Nije mogao da se osloni na levu nogu. Đoković mu je prvi prišao, pokušao da pomogne, usledio je razgovor sa sudijom Oreli Tort i ona mu je objasnila da zbog grčeva ne može da uzme tajm-aut i da ako lekar uđe da mu pruži pomoć da to znači da će gem biti poklonjen Novaku. Pristao je na to, samo da dobije pomoć. Kada je Oreli Tort saopštila to navijačima nastala je salva zvižduka, protesti, nije mogla nikako da ih smiri. Bio je to početak kraja Alkaraza. Nikako nije mogao da se osloni na nogu za bekhend, grešio je, pokušavao što brže da reši poene, skraćivao ih, udarao iz sve snage, greške su se samo ređale. Novak je bio smiren, trudio se da sve to ne utiče na njega i da razmišlja samo o svojoj igri. Videlo se na startu četvrtog seta da mu je tšeko da to učini, dao je brejk šanse protivniku, mada su stvari brzo došle na svoje.

Karlos ovo nije zaslužio, ali kao i što je Novak posle meča rekao, pred njim je svetla budućnost i sigurno će kad-tad da krene sa osvajanjem grend slem titula. Hoće li to biti ove godine, sledeće ili kada Đoković ode u penziju, to sada i nije toliko važno. Jedino je bitno da Novak ide po istoriju i rekord, broj 23 je veoma blizu! A, baš kao što Alkaraz ovo nije zaslužio isto tako ni Đoković nije zaslužio da se publika tako ponaša prema njemu. Kada se meč završio ispratili su ga zvižducima, kao da je on kriv za zdravstvene probleme protivnika... Zbog svega toga reagovao je i Žil Simon.

