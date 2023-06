EKSKLUZIVNO! KASPER RUD ZA KURIR OTKRIO DEO PLANOVA ZA FINALE: Ovo je taktika Norvežanina da pobedi Novaka Đokovića

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza - Vuk Brajović

Treći put od poslednjih pet odigranih Grend slemova će ime Kaspera Ruda biti na programu finalnog dana, što je zaista izuzetan uspeh za odličnog norveškog tenisera.

Upitan da prokomentariše izazov koji ga očekuje u nedelju protiv Novaka Đokovića, Rud kaže:

“Biće izuzetno teško, a ništa manje i zbog činjenice da igra za osvajanje svog 23. Grend slem trofeja u karijeri. Sa druge strane, ja igram za osvajanje svog prvog (osmeh) i biće mi najvažnije da igram bez pritiska, da uživam u prilici i nastojim da budem što je moguće bolji. To je bila moja namera i prošle godine ovde, ali se cilj nije ostvario, i nastojaću da pre svega sebi dokažem da sam naučio nešto i iz te prilike, ali i svih sličnih. Sjajno je biti ponovo u toj poziciji, i na početku turnira nisam naročito verovao da ću doći do finala. Išao sam meč po meč, dizao nivo igre, a izazov koji me očekuje u nedelju će biti najveći u godini i shodno tome ću biti pozvan da odigram svoj najbolji tenis u ovoj sezoni protiv Novaka”, naglašava Rud.

U odgovoru na pitanje Kurira da li je imao prilike da posmatra meč Đoković – Alkaraz i iz toga izvuče neke korisne zaključke, Rud odgovara:

“Nisam gledao meč u celosti, već samo neke njegove delove. Karlos je imao veliku nesreću da mu se dese problemi sa grčevima u meču koji je obećavao da bude dugačak i neizvesan. Novak je sjajno odigrao ovaj turnir, i dobro je poznato da podiže nivo igre na Grend slemovima – tako da će izazov u nedelju biti ogroman. Nisam ga ranije pobeđivao, i zbog toga ću morati da koncipiram drugačiji plan igre i odigram najbolji meč u životu kako bih napokon uspeo da budem bolji od njega. Ono što je najvažnije je da pritom ne osetim pritisak – što sam uspeo da uradim tokom današnjeg meča sa Sašom; nisam mislio previše, nisam pokazivao previše emocija, ostao sam u svojoj “zoni” – i voleo bih da održim taj stav i tokom nedeljnog finala”, ističe Rud.

Medije je interesovalo da Rud detaljnije objasni stanje “bez pritiska” i kako se priprema da to i sprovede, na šta on odgovara:

“Pre svega, ne želim da razmišljam na način da moram da pobedim u tom meču. Jasno je da na početku turnira taj stav preovlađuje, a sada – pred finale – najvažnije je da se osećam zadovoljnim što sam ostvario dve sjajne takmičarske nedelje i da budem spreman da odigram najbolje što mogu. Ponekad igrate svoj najbolji tenis kada uključite “autopilota”, i neke od svojih najboljih nastupa pamtim po tome što sam se osećao manje-više kao na treningu, lepršav i neopterećene glave, opušten do te mere da mogu da igram slobodno i jako. Nastojaću da postignem to stanje i u velikom finalu. Igračima se često dešava da se opterete time što im se učini da su “blizu pobede” i postaju tenzični. Bojim se da je upravo to što se danas desilo Karlosu – ali kad vam se desi da previše razmišljate i stvarate sebi pritisak – zaboravite da dišete na pravi način, da prejako doživljavate zbivanja na terenu… Spremiću se za dugi, maratonski meč u kome ću igrati poen za poenom – pa da vidimo kako ću proći”, naglašava on.

“Fizički i mentalno se osećam mnogo bolje sada nego što je bio slučaj na početku turnira. Naravno, sam prizor trofeja pored terena u nedelju je teško ignorisati, ali ću zaista nastojati da ispravim neke greške od pre godinu dana – pre svega tako što neću previše razmišljati o bilo čemu drugome osim o igri. Naravno, prirodno je da barem malo krenete da razmišljate o tome šta i kako dalje ako uspete da osvojite set (prim.aut. – do sada bez osvojenog seta u 4 meča protiv Novaka), ali ću – bez obzira na to – nastojati da do nedelje vizualizujem sebe u situaciji da pobeđujem i gubim – i nastojim da pripremim kompaktan plan igre”, prenosi nam svoje namere Kasper Rud.

Šta će za Ruda biti najvažnije da ostvari od sinoćnjeg meča – pa do nedeljnog finala?

“Izuzetno je važno da budem fizički spreman, da izbegnem bol i umor – i u tom smislu su moje pripreme već počele, kroz elemente oporavka koje sam sproveo posle meča – vožnjom ergocikla, ledenom kupkom. Večeras ću uživati u lepom snu – što znači najčešće od 8 do 10 sati, jer je san izuzetno važan. Uživaću u činjenici da sam u finalu, a kad se probudim u nedelju – najverovatnije neću puno pričati sa ljudima oko sebe i nastojaću da budem u svom “mehuru” koncentracije kako bih uspeo da prikažem svoju najbolju igru. Tek nekoliko puta tokom sezone ste u prilici da igrate finala, a naročito na Grend slemovima – i mislim da vredi maksimalno se posvetiti pripremi za ostvarenje najbolje moguće igre i rezultata za tu priliku”, zaključuje Rud.

