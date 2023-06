"TIM POTEZOM SU MU PRODUŽILI KARIJERU ZA DVE GODINE" Vučetić o ljubomori Zapada: Ovo je dokaz da veliki prepoznaju velike

Novak Đoković je ponovo na prvom mestu ATP liste. Nakon osvojene rekordne 23. titule doživeo je optužbe od stranih novinara koji su opovrgli njegov očigledni istorijski uspeh navodeći da on nije najbolji teniser svih vremena.

Novak Đoković je postao igrač sa najviše osvojenih Grend Slem titula u istoriji tenisa.

Svetski broj jedan se po tradiciji slikao ispred Ajfelovog tornja u Parizu nakon osvajanja još jedne Grend Slem titule i to rekordne 23.

Započeo je istorijsku 388. nedelju kao prvi teniser sveta.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na prvom mestu na listi zarada, pošto je od početka godine zaradio više od 5 miliona dolara, saopštila je Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP).

Đoković je u karijeri od igranja na turnirima ukupno zaradio blizu 170 miliona dolara.

Novinar Gardijena Ben Bramble napisao je tekst u kome kaže da Novak nije najveći igrač svih vremena. On je uporedio fizičke prednosti koje Novak ima u odnosu na ostale, ali I poredio nekadašnje prvake sa Đokovićem. On je u tekstu naveo: “Ako Karlos Alkaraz osvoji 30 slemova u epohama kada igraju i drugi velikani, onda bismo mogli sa uverljivošću da kažemo da je Alkaraz najbolji igrač svih vremena. Ali ne moramo ovo da kažemo o Đokoviću samo zato što je postigao svoj 23. Slem.”

Mnogi novinari i analitičari se ne slažu sa ovom tvrdnjom.

O ovoj temi diskutuju gosti Redakcije, Dalibor Vučetić, sportski analitičar i Dušan Borković, automobilista.

Vučetić kaže da retko kada ostane bez reči, a kada je u pitanju Đoković, ne zna šta da kaže.

- To je neverovatno da vas ceo svet kritikuje da ne možete da uđete u Ameriku, da vas ceo svet kritikuje i da vam klikne nešto tako da gazite. Ma mogu da ga ne vole, Nole je neko ko je toliki niz godina na visokom nivou! Kod njega nema variranja uspeha. On je tad bio na najvišem nivou i deset godina kasnije samo raste! - oduševljen je Borković.

Kritičari uvek imaju nešto da kažu, primećuje voditeljka Olja Lazarević.

Vučetić se priključuje objašnjavajući zašto je Novak Đoković trn u oku Zapadu.

- Sport je odraz društva. Britanci imaju taj kolonizatorski stav. Smatraju sebe najboljim. Federer i Nadal su njihovi. Đoković je "istočnjački" kandidat, on im smeta, i sve je bilo u redu dok je bio na 17 slemova. E sada, traže mane, a imaju problem sa činjenicama! Đoković ima 23 Grend slema, Federer ima 20 i pritom se povukao, znači ne možeš više, Nadal ima 22 i kakav je sa povredama... Jedini koji može da digne taj broj je Novak - započeo je Vučetić.

Srpska psihologija bunt i inat je ključna u njegovim pobedama, nastavlja Vučetić i priseća se nekih situacija tokom i nakon Korone.

- Nemaju njihovi navijači uvid u deo srpske psihologije a to je bunt i inat. Poslednje što je on želeo je da prekrši neki zakon. On nije nikog, u Australiji, pozivao da prekrši pravo, da se ne vakciniše, on je rekao da ima demokratsko pravo da se ne vakciniše i to pravo koje su oni izmislili. Moje pravo je da se ne vakcinišem, u redu, ali su ga blokirali na godinu i po dana i mislim da su mu time produžili karijeru za dve godine i da će uzeti još 5,6 grend slemova, najmanje - siguran je Vučetić.

Voditeljka Lazarević je dopunila izjavu Novakovim rečima:

- On je rekao da neće u penziju, dok god pobeđuje.

Kredibilitet Novaka Đokovića se ne ruši natpisima i neuspelim prozivkama ljubomornog Zapada, ali time pojačava odjek njegove veličine.

- Žao mi je što naši mediji nisu preneli dovoljno priču o Tomu Brejdiju. On je najveća zvezda Amerike! Ide on, pa tri mesta prazna, pa niko. On je sedeo sa Jelenom Đoković. Znači, veliki prepoznaju velike! Kritika nekog Gardijana, ili neki novinar, zvuči smešno... - rekao je Vučetić.

Imamo Noleta koji je "ubica" u mekim krugovima "belog sporta" - nadovezuje se Borković.

- Englezi sada nemaju nekog ko je ozbiljan, ni Amerikanci, oni kada krenu u tenis razmaženiji su, a Nole je pokrenuo istočnjačku grupu, Medvedev, Rubljov, Cicipas... Mislim da više grizu siromašnije zemlje, nego što je to slučaj sa Zapadom. - kaže Borković, dok Vučetić dodaje:

- Nemamo mi nikoga u ovom sportu osim njega, i to slobodno možemo da kažemo za Đokovića da traje 15 godina. On će opstati još pet godina! Sa tom psihologijom "Ja sam najbolji". On ima tu dobru sportsku aroganciju i njegovi protivnici nemaju šanse - rekao je Vučetić.

