LUPI ČOVEK I OSTADE ŽIV! JADNA I BEDNA IZJAVA RUMUNA: Nadalovih 14 titula Rolan Garos je VREDNIJE od Đokovićeva 23 grend slema!

Proslavljeni rumunski teniser Ilie Nastase sramnom izjavom pokušao je da omalovaži veličanstven uspeh srpskog asa Novaka Đokovića.

Novak je trijumfom na Rolan Garosu stigao do 23. grend slem titule i tako pretekao Rafaela Nadala i postao apsolutni rekorder po broju osvojenih trofeja na četiri najvažnija turnira.

Njegov podvig teško je pao čuvenom Rumunu, koji je svojim blamantnim komentarom još jednom potvrdio da nije fan srpskog tenisera.

foto: AP

Verovali ili ne, Nastase je izjavio da su Nadalove titule na Rolan Garosu vrednije od svih grend slemova koje je osvojio Đoković.

"Moglo je da bude i obrnuto, da Nadal ima 23 titule. Obojica su tu, blizu jedan drugom. Đokoviću je to bitno, ali mislim da Nadal nije ljubomoran na to. Neko drugi treba da bude ljubomoran na Nadala. To što je 14 puta uzeo Rolan Garos. To je teže od Đokovićevih 23 GS. Samo da znate, pobediti na šljaci 14 puta na RG? Mislim da se neće roditi igrač koji može to da uradi", rekao je Nastase za rumunske medije.

Zanimljivo, Rumun je i ranije svojim negativnim komentarima na Đokovićev račun privlačio pažnju javnosti. Podsetimo, on je pre tri godine oštro kritikovao Novaka zbog organizacije humanitarnog turnira "Adria Tour" tokom pandemije korona virusa.

"Novak je jako dobro znao koji rizik preuzima s organizacijom takvog turnira. Mislio je da su svi glupi, a samo on pametan i eto što se dogodilo. Što je Đokoviću bio potreban ovaj turnir, zar nema dovoljno novca? Kompletan turnir je bio beskoristan", rekao je tada Nastase.

