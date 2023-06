"TO NE BI TREBALO DA RADI" Beker jakim rečima pričao o ČUDIMA koje pravi Đoković - a sada za Novaka ima jedan moćan savet!

Nedavno je Novak Đoković na Rolan Garosu osvojio istorijsku 23. Gren slem titulu, a sada, mnogi pričaju o napadu srpskog tenisera na kalendarski Slem, koji mu je izmakao 2021. godine.

Sada je o toj temi govorio i proslavljeni nemački teniser Boris Beker, koji ističe da Novak ne bi trebalo preterano da priča o svojim ciljevima.

- To bi bila greška, sa njegove tačke gledišta, da to sada učini očiglednim. Zato što znate šta se dogodilo prošli put: osvojio je tri, igrao finale i onda nije mogao da izdrži pritisak. Zbog toga bi trebalo da se fokusira samo na Vimbldon. Ali, čovek želi da obori rekorde. Ne znam koji još može da obori, kalendarski slem za godinu dana, to je možda jedini koji je tu. Sto odsto misli o tome, ali se nadam da neće pričati o tome i da će izaći na travu samo i pokušati da osvoji Vimbldon. Onda dolazi US open - rekao je Beker i potom dodao:

- Kao sportista mislim da je greška preglasno pričati o ciljevima, govoriti javnosti šta nameravate da uradite. Pričati o tome posle pobeda je u redu, ali pre pobede je čista greška. Vladajte u tišini, trenirate i onda pobedite. Onda nedeljama možete da pričate o pobedi. Mislim na Vimbldonu, on je i dalje u stanju euforije, u oblacima, za mene je jasan, glavni favorit.

Beker je pričao o novim generacijama koje tek dolaze.

"Onda dolazi letnja pauza i moraće da se zapita, ima 23 Grend slema ili 24 ako osvoji Vimbldon. Kuda put vodi? ‘Ne mogu i ne želim da igram zauvek’. On je odgovorio na ovo pitanje posle konferencije: ‘Kada prestanem da pobeđujem, onda će se postaviti pitanje’. Ali sve dok osvaja Grend slemove, velike turnire, nastaviće. U jednom trenutku će ga prestići mlađa generacija, ali mislim da se to neće desiti neko vreme", istakao je Beker.

