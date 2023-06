BUDUĆI PRVI ČOVEK SVETSKOG TENISA Srbi, neverovatni ste! Stvorili ste nasleđe za 100 godina vašeg belog sporta

Predsednik Teniske federacije Nemačke Ditlof fon Arnim je jedan od najviše poštovanih funkcionera u svetu belog sporta.

On je privukao dosta pažnje objavom svoje odluke da će na Generalnoj skupštini Međunarodne teniske federacije u Kankunu predstojećeg septembra biti kandidat za mesto predsednika ove vodeće globalne teniske organizacije.

Skandali povezani sa dva najvažnija događaja kojima upravlja ITF, s Dejvis kupom i Kupom Bili Džin King, po mnogima predstavljaju kap koja je prelila čašu samovolje aktuelnog menadžmenta i velike promene u teniskom svetu su na vidiku. Na čelu njih biće naš sagovornik.

Ekskluzivni intervju za rođendanski broj Kurira s gospodinom Fon Arnimom počeli smo s molbom da nam u kratkim crtama opiše kako vidi stanje u međunarodnom tenisu danas:

- Na pojedinačnom nivou, sistem odaje utisak da sve funkcioniše u najboljem redu. Turnirski kalendar je pun, grend slemovi nam priređuju zanimljiva i uzbudljiva takmičenja, ali ako samo malo zagrebete površinu, otkrićete da je međunarodni tenis u stanju potpune podeljenosti. Tenis mora da se probudi, protrese iz temelja, a u takvoj situaciji ITF je trenutno "uspavan za volanom". Ostali sportovi su odavno započeli proces uvođenja inovacija i to veoma studiozno, kroz adaptacije, modernizaciju i stalnu aktivnu komunikaciju između svih koji se nalaze na odgovornim pozicijama širom sveta i unutar ekosistema datog sporta. Danas se nalazimo u situaciji u kojoj se tenis takmiči ne samo sa drugim sportovima već i sa onima koji se igraju reketom, kao i s raznim drugim vidovima organizovane zabave - počinje priču Fon Arnim.

foto: Srđan Stevanović (TSS)

Tražimo ključni uzrok takve situacije:

- Po meni, glavni problem leži u tome kako se cela priča vodi, način na koji se to radi. Potrebno nam je mnogo snažnije vođstvo međunarodnog tenisa koje će se suočiti sa značajnim izazovima i problemima koji su nastali u međuvremenu. U situaciji kada je potrebna modernizacija više nego ikada, tenis je unazađen, a uzrok i posledica toga istovremeno su narušeni odnosi između onih koji bi trebalo da vode tenis. Zbog toga je nužno da ITF sa autoritetom i u duhu saradnje preuzme vođenje ovog procesa i ne samo da ispravi greške iz prošlosti nego da sve što radi bude prožeto vizijom za razvoj perspektive našeg sporta.

Između reči imena naše države i tenisa često stoji znak jednakosti. Pa je sledeća tema upravo bilo to - Srbija i tenis.

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku i prenesem naše tople pozdrave svima koji igraju i vole tenis u vašoj zemlji. Divno je i inspirativno videti toliko puno strastvenih mladih atleta koji se takmiče u našem sjajnom sportu i vi ste oni koji mu iz dana u dan pružate snagu, odlučnost, umeće, trajnost i otpornost. Svi ovi kvaliteti vam mogu biti korisni na terenu, ali i van njega, i trebalo bi da budete ponosni na to. Imate veliku sreću da su vam idoli Novak, Ana, Jelena i brojni drugi tvorci neverovatnog nasleđa tenisa u Srbiji koje postoji više od sto godina!

Srpski teniseri i teniserke primeri su za nove generacije.

- Vodite računa o tome da se uspeh u sportu ne meri samo brojem trofeja koje ćete podići, već i po tome kakav uticaj ćete ostvariti na one koji vas prate. Postali ste ili ćete postati primeri za dolazeće sportiste i asove širom sveta demonstrirajući im šta zapravo znači i podrazumeva stremiti ka vrhu, ka uspesima, ne odustajati od svojih snova. Uživajte u izazovima koji vas očekuju jer oni predstavljaju stepenice ka velikim uspesima. Budite posvećeni, verujte u svoje mogućnosti i neka vas vaša strast vodi dalje. Unapred se radujem svakom saznanju o razvoju i budućim uspesima tenisa u Srbiji i nadam se da će ono što bismo uradili u Međunarodnoj teniskoj federaciji to značajno i omogućili.

Mediji širom sveta su nedavno preneli vaše komentare o potrebi menjanja rigidnih pravila za učešće tenisera i teniserki na Olimpijskim igrama, za šta je preduslov nastup za svoju zemlju na Dejvis kupu ili na Kupu Bili Džin King, takmičenjima Međunarodne teniske federacije, gde ste istakli slučaj Rafaela Nadala i predstojeće Olimpijade u Parizu. Da li biste mogli da nam date širi kontekst vašeg komentara i predloga i kako bi to moglo pozitivno da utiče na tenis uopšte?

foto: Saša Pavlić

- Prosto rečeno, aktuelna pravila međunarodnog tenisa podrazumevaju to da neki od najboljih igrača i igračica našeg sporta ne mogu da učestvuju na Olimpijskim igrama. Ovo ima poražavajuće dejstvo na razvoj tenisa bilo gde u svetu. Ovo nije jedini problem s kojim se susrećemo! Igrači i igračice ne bivaju nagrađeni poenima za učešće na OI, ili pak oni poput Nadala ne mogu da učestvuju jer nisu igrali za svoju Dejvis kup reprezentaciju ili nemaju dovoljni broj poena.

Deluje pomalo neverovatno da se to sve toliko zakomplikovalo. Zašto? -

Pravila moraju biti promenjena kako bi najbolje što tenis predstavlja moglo da se nađe pred višemilionskom publikom uživo ili putem medija, i to je jedan od najvažnijih načina putem kojeg će tenis ostvariti željeni uticaj. To je put da zainteresujemo mlade za naš sport, da ih podstaknemo da se njime bave u matičnim klubovima, a nadalje da povećamo broj članova u savezima i federacijama širom sveta. Kako to najbolje uraditi? Momentalno pokrenuti dijalog sa ATP i WTA organizacijama, prekinuti s donošenjem odluka u izolaciji i vođeni isključivo ograničenim sopstvenim interesom.

Bajkovito obećali bogatstvo, a dobili smo fijasko

Najavili ste svoj plan od "pet nosećih stubova" za novu fazu u razvoju međunarodnog tenisa. Šta je njegova suština i kako očekujete da će biti prihvaćen medu međunarodnim teniskim akterima?

- Kao organizacija čija uloga je da predvodi tenis u svetu, moramo i apsolutno možemo da činimo i komuniciramo bolje. Radeći sa stručnjacima iz svih oblasti i teniskim poslenicima koje imamo u savezima, među partnerima i igračicama i igračima, verujem da možemo da napravimo promenu koja je potrebna našem sportu, da povratimo osećaj zajedništva u delovanju za dobrobit naše misije. U takvom ambijentu ne postoje granice za ono što možete da uradite danas i sutra. Neke od kritičnih tačaka koje utiču na sve nas su naravno format i finansije Dejvis kupa i Kupa Bili Džin King. Promena formata ovih takmičenja i model organizacije izglasani su u prošlom predsedničkom ciklusu, ali čini mi se da je to učinjeno s bajkovitim obećanjem bogatstva. Stvarnost nam je pokazala da je rezultat bio potpuni fijasko. Bila je to greška od više miliona dolara i nemerljivog gubitka principijelne vrednosti i autoriteta naše organizacije, za šta niko nije odgovarao.

foto: Kurir tv

Osvojili te Svetski kup i to bez Novaka

Prioritet broj jedan - što više dece na tenisu širom planete.

- Najvažnije je da se omogući što većem broju dece da se upoznaju s tenisom i da se njime bave na svim nivoima. Što više igrača na terenu svih uzrasta, a naročito dece, to je svetlija budućnost tenisa i sav rad i trud, više opravdan. To je ujedno i glavni cilj same Međunarodne teniske federacije, koja bi trebalo da svojim aktivnostima, preporukama, podrškom i primerom pokrene taj nezaustavljiv talas. Što je brojnija teniska zajednica u Srbiji i svim zemljama sveta, to će biti veći broj igrača koji će se takmičiti na profesionalnom nivou i to je jasan, prirodni proces. U prošlosti je Srbija postizala sjajne rezultate - možda ne u stvaranju većeg broja igrača koliko u smislu razvoja onih koji su se izdigli iznad ostalih. Podsetimo se činjenice da je tim Srbije osvajao Svetski timski kup u Diseldorfu i to bez Novaka Đokovića - već s Tipsarevićem, Troickim, Zimonjićem. Od toga vam ne treba bolja potvrda koliko kvalitetnih igrača i igračica je Srbija stvorila u tom periodu. Zbog toga smatram da, uprkos navedenim problemima, Srbija može da nastavi ovu tradiciju, a za to će primarni cilj biti da se što više devojčica i dečaka i igrača uopšte bavi organizovanim tenisom u matičnim klubovima širom zemlje.

Vuk Brajović / Kurir sport