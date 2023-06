OD TRAVA JEDEM SAMO ONU SA VIMBLDONA! Đoković na najbolji mogući način najavio pohod ka novom ISTORIJSKOM USPEHU!

Pobedom protiv 10. tenisera sveta, Frensisa Tijafoa, Novak Đoković je najavio Vimbldon.

Srpski teniser je u Hurlingem klubu u egzibicionom meču savladao Amerikanca u tri seta, a nakon meča je čestitao rivalu na dosad najboljem plasmanu u karijeri.

"Uvek je zadovoljstvo igrati sa Frensisom. Odlično se slažem sa njim. Upravo je ušao u Top 10, čestitam mu na tome. Vimbldon je veoma blizu, pa sam pokušao da imam minute na terenu", rekao je Đoković.

Upitan je Novak o ritualu kojim proslavlja titule na Vimbldonu i da li je probao travu u Hurlingemu.

"Jedem samo vimbldonsku travu", našalio se drugi teniser sveta.

foto: Ben Stansall / AFP / Profimedia

Uoči meča protiv Tijafoa, Novak je dobio priliku da izađe na Centralni teren na Vimbldonu gde je odradio trening sa Italijanom Janikom Sinerom.

"Vimbldon je najtradicionalniji turnir sa najvećom istorijom na svetu. Mnogima je to omiljeni turnir. Čudno je da su nas pustili na Centralni teren pre početka turnira, ali oni su to počeli da rade prošle godine i ovoga puta sam imao privilegiju da probam svežu travu. Da osetim teren. To je najbolji teren na svetu, koliko travnati može da bude, i najpoznatiji stadion. Svaka godina mi je kao prva. Nadam se da će tamo biti još jedna sjajna", zaključio je Đoković.

Vimbldon počinje 3. jula, a Novak će kao drugi nosilac biti prvi favorit za osvajanje titule.

Bila bi to ukupno osma, a peta uzastopna za njega na ovom turniru (uz pauzu 2020. godine kada se nije održao). Stigao bi Đoković do 24. grend slema, ostao u igri za sezonski slem i vratio bi se na prvo mesto ATP liste.

