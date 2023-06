"TO JE VELIKA SRAMOTA ZA NOVAKA": Bivši šampion Vimbldona osuo paljbu po Đokoviću - Srbina odavno niko nije ovako ISPROZIVAO!

Već neko vreme stvar je potpuno jasna - Novak Đoković je najbolji teniser ikada!

Osvojio je Srbin nedavno 23. Gren slem i tako "prešišao" konkurenciju, pa je po svakom mogućem parametru najbolji u istoriji ovog sporta, međutim, i dalje ima onih koji ne žele da mu odaju to priznanje.

Jedan od njih je nekadašnji šampion Vimbldona u dublu 2012. godine, Federik Nilsen, koji je rekao da se srpski teniser folira u javnosti.

- Upravo za to mislim da je sramota za Novaka Đokovića. Jako ga volim po mnogo čemu, ali me nervira što se ne zalaže za sebe. Pokušava da prikaže sebi i svetu da je drugačija osoba od onoga što jeste. Mislim da mu to nije potrebno - rekao je Nilsen u razgovoru za Spilxperten .

Nilsen je pohvalio potom mladog Runea, za kog ističe da je potpuno iskren, za razliku od Novaka...

- Mislim da je Holger dobar u medijima i u odnosu na to kako se predstavlja na društvenim mrežama. On je pošten i u toj meri stoji iza sebe. Ima i nekad dobre i smešne odgovore, mislim da je dobar i na TV-u. Znamo kako se Nik Kirjos predstavlja u raznim medijima, a Holger ima malo toga u sebi. Ne plaši se da da nešto od sebe. Ima stav, koji mu pomaže da izgradi vrednost van terena - istakao je Nilsen.

Kurir sport