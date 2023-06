"IGRAČI BEZ PRIMANJA NAMEŠTALI UTAKMICE" Zbog ovog ih primetili kladioničari i FIBA: Stručnjaci o skandalu u srpskoj košarci

Dragan Jakovljević, košarkaški trener i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije i razgovarali o slučaju prevare i skandala u srpskoj košarci:

Otkriveno i potvrđeno nameštanje mečeva u košarkaškoj ligi Srbije, čak 30 košarkaša iz Srbije pod istragom FIBA, koja je već reagovala i zabranila bilo kakve aktivnosti na tržištu. Svi igrači koji se nalaze pod istragom neće moći da potpišu ni za jedan klub dok se ne završi istraga.

"Da li je ovo najveći skandal u istoriji srpskog sporta?"

Nedić je podsetio na informaciju od pre dve godine.

- Imao sam informaciju o ovome još pre dve godine, i nije me iznenadila sada. Radi se o nameštaljci igrača. Slučaj je o onima koji nemaju primanja, ili imaju manja primanja, oni procene situaciju, njih nekoliko i igraju na sebe jer mogu da utiču na rezultat. Klubovi, sudije, nemaju veze sa time, reč je o pojedinačnim igračima - kaže Nedić.

On se pita dokle bi to išlo, da ulozi nisu počeli da se povećavaju.

- U početku je to bilo nekoliko hiljada evra, a sada su ulozi od desetina hiljada evra i to su primetili svi i kladioničari i Fiba, koja je reagovala tako da ti igrači ne mogu da nastave igru pod njenim okriljem - kazao je.

Jakovljević se pridružio razgovoru komentarom "sve je ovo bombastično".

-Malo je sve to bombastično. Prvo moramo da krenemo od toga da je to naša liga. Nije to baš sve tako. Ugovori su veći i skočili su - sa par stotina evra, na par hiljada evra. Cela poenta razvoja naše košarke je da se razvijaju male sredine i da iz njih dolaze igrači. Naša liga je nacionalna, i to više nego što se misli. Policija je uključena u ovo, ona "češlja" i treba da nastavi da češlja, a šta radi etička komisija? Gde je izveštaj te komisije? - pita se Jakovljević i nastavlja:

- Sport ne može da trpi prevarante. Ogroman broj utakmica za koje se sumnja da su bile nameštene su bile prijateljske! Dokle idemo? Tek će ih biti, ove istrage koje se sada rade, su tek za sezonu 2021. i 2022. - rekao je Jakovljević.

