PONOĆNO IZNENAĐENJE ZA ĐOKOVIĆA! Pomeren Novakov meč sa Vavrinkom, OVO je razlog

Meč trećeg kola Vimbldona između Novaka Đokovića i Stena Vavrinke biće pomeren!

Prema ranije izašlom programu za petak, Srbin i Švajcarac trebalo je da igraju treći meč dana na Centralnom terenu, kada se završe dueli Karlosa Alkaraza i Aleksandra Milera, to jest Ige Švjontek i Petre Martić. S obzirom na to da program počinje u 14.30, računica je bila da će Novak i Sten krenuti oko 19.30. Međutim, došlo je do pomeranja.

Naime, duel drugog kola između Endija Mareja i Stefanosa Cicipasa je prekinut u četvrtak uveče. Kada je Britanac dobio treći set za vođstvo od 2:1 (6:7, 7:6, 6:4) ponoć se već bila približila, pa je došlo do prekida.

Iako nije zvanično saopšteno, jasno je da će Marej i Cicipas borbu nastaviti na Centralnom terenu u petak. Neizvesno je da li će to biti na početku programa ili možda posle Alkarazovog meča, ali će svakako pomeriti početak okršaja Đokovića i Vavrinke.

(Kurir sport)