"RASPLAKALA SAM SE KAO KIŠA" Novak našao Nataliju na Vimbldonu i OVIM MOĆNIM REČIMA joj naterao suze na oči

Srpska teniserka Natalija Stevanović nije uspela da se plasira u četvrto kolo Vimbldona, pošto je izgubila od Čehinje Petre Kvitove sa 3:6, 5:7.

Stevanović, koja je prvi put u karijeri igrala u glavnom žrebu nekog grend slem turnira, pružila je dobar otpor nekadašnjoj dvostrukoj šampionki Vimbldona, ali nije uspela da nastavi pobednički niz.

- Prvi susret s Noletom posle meča - ja sam se rasplakala kao kiša. Rekoh: Kud me sad nađe, čoveče? Samo što sam izašla sa meča i sela na biciklu i on dolazi i kaže 'Bravo', a ja sam već na pola suza i krećem: Jao, Nole (plačnim glasom). On mi kaže 'Dobro je, dobro' i kažem ja 'Stani, čoveče, ti igraš meč, ovo su suze radosnice ne brini se. Radosnice u smislu što me ponela publika, čovek igra za to da stadion čak i kada izgubiš dobiješ ovacije. Poslala sam poljupce, bilo je stvarno nestvarno - ispričala je Natalija Stevanović i dodala:

- On se iznenadio, rekao je: ’Gde ste, ljudi?’. Ja u tom trenutku onako u suzama. Nikola mu je rekao: ’Sad je završila meč, Nole’. I on onda: ’Hajde, dođite, dobra si, dobra si’. Zagrlio nas je. ’Hajde, mala, sve najbolje, vidimo se’. Znam da on vrlo vodi računa o energiji i stanju i onda pošto on ima empatiju, sigurna sam da mu je bilo žao. Nisam htela da mu uđem u njegov energetski prostor koji poštujem. Izvinila sam mu se i rekla da mu želim sve najbolje i da ovo nije tuga, da ne brine (smeh). Zadivilo me je. Ovo je bilo u pravom momentu. Sve vreme smo se mimoilazili i onda kada je najviše bio potreban njegov zagrljaj, bio je tu. Naježih se.

