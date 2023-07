BILA JE DRUGA NA SVETU, A ONDA SE ZAMONAŠILA Njena potresna ispovest je šokirala planetu: 30 puta su pokušali da me napastvuju

Bivša američka teniserka Andrea Jeger prošla je više nego neobičan put u životu.

Početkom 80-tih godina prošlog veka kao veoma mlada se vinula u sam vrh svetskog tenisa. Postala je profesionalna igračica sa samo 14 godina, a do punoletstva je stigla do drugog mesta na WTA listi i imala čak pet polufinala na grend slem turnirima u singlu, od kojih je jedno finale na Vimbldonu. Do tada je osvojila i 10 titula, od kojih jednu u mešovitim parovima na Rolan Garosu.

Međutim, 1985. godine, kada je imala samo 19 godina, se zbog teške povrede ramena povukla. Po završetku karijere je upisala teologiju i postala časna sestra.

Ali, između početka i kraja kratke ali burne teniske karijere, doživela je mnogo toga ružnog. Praktično, Andrea je sinonim za sve ono mračno u tenisu.

Kako je kasnije priznala, najmanje 30 puta je seksualno uznemiravana. Kažu i da su joj pretili nakon što se žalila.

Andrea je u jednom intervjuu detaljnije govorila o svojim problemima, pa je rekla da se većina uznemiravanja dogodila u ženskoj svlačionici, i to od strane ženske osobe, koja je bila jedna od čelnica Ženskog teniskog saveza (WTA).

"Imala sam najmanje 30 incidenata sa jednom članicom osoblja, fizičkim nasrtajima u svlačionici u veoma ranoj fazi moje karijere. Izbegavala sam da budem sama u salama za trening, jer je i tamo dolazila. Stalno uznemiravanje me je primoralo da promenim pripreme za meč. Presvlačila bih se na turnirima u pokretnim toaletima ili u kupatilu."

Andrea, koja se 2006. godine zamonašila u Anglikanskoj crkvi, otkrila je da ta osoba nije bila jedina koja ju je seksualno uznemiravala. Bila je još jedna iz WTA organizacije.

"Jednom sam se vraćala kolima s njom i njenom devojkom. Kada smo stigli ispred mog stana, ispratila me je do vrata, a onda više puta pokušala da me poljubi. Bilo mi je toliko mučno da sam puzala uz stepenice pokušavaju da ne povratim kako me otac ne bi video".

Jeger je imala problema i zbog alkohola. Nakon WTA šampionata 1982. godine pokušali su da je napiju na jednoj žurci. Ona se požalila teniskoj organizaciji zbog toga, ali je umesto zaštite dobila ozbiljne pretnje.

"Rekla sam da ovo mora da prestane. Svake nedelje sam morala da brinem da me ne napiju. Rekli su mi da ako još jednom kažem o tome, da će se postarati da mojoj sestri oduzmu stipendiju na Stanfordu. Svaki put kada sam pokušala da se zauzmem za sebe, pretili su da će neko drugi iz mog okruženja biti povređen".

