NOVAK POSLE TESNE POBEDE NAD HURKAČOM: Ovo su bila dva različita meča, program bi trebalo da počinje ranije!

Izgubio je Novak prvi set na Vimbldonu 2023, dobio meč protiv uvek neugodnog Hurkača – a već u utorak kreće u novi izazov protiv sedmog nosioca Andreja Rubljova i po profilu i temperamentu potpuno drugačijeg protivnika od Poljaka – za priželjkivani plasman u polufinale.

Gostovanje u programu gornjeg dela muškog žreba danas bilo je “fifti-fifti” u smislu uspešnosti – znači još teže nego što su se poklonici Đokovića nadali, jer je Hurkač ipak uspeo da povrati malo svežine posle jučerašnjih iznurujućih i deprimirajućih taj-brejkova i propuštenih šansi u njima i ostane fokusiran da iskoristi šanse koje su mu se ukazale na Novakov servis po vetrovitom vremenu – u ambijentu Centralnog terena sa otvorenim krovom.

Po onome što su nam TV kamere prenele, Novak sinoć nije bio baš bezbrižan pred današnji nastavak; sigurno se puno pričalo, analiziralo i mnogo razmišljalo nauštrp sna – a u takvim okolnostima Novak ume sutradan češće da se “obraća” svom boksu i traži potporu (i razumevanje).

Svejedno, veći deo objašnjenja za tok današnja dva seta može se tražiti upravo u Hurkačevoj igri, odnosno njegovom servisu. Ako je u trećem setu prionuo na rad i raspalio po loptici sa skoro 90% uspešnosti realizacije prvog servisa – što mu je i donelo treći osvojeni set protiv Đokovića u karijeri – onda su umor i anksioznost koji su proizišli iz tog malog “šok-udara” (za obojicu) sputali dugajliju iz Vroclava da ostane na istom nivou – šta se reflektovalo u najnižem proseku realizacije početnog udarca od ispod 60%. Tako je Novak i uspeo da po prvi put već sredinom seta dođe do brejka i u “krstarećem modu” privede meč kraju za svoju šestu pobedu.

Hvalio je Novak po završetku meča svog narednog protivnika – sa razlogom: da ima snažne i brze udarce, da voli da diktira tempo – i da se nada potencijalnom polufinalu, što se on nada da će uspeti da spreči. Oko taktike za meč je ostao tajnovit – ali je dodao da je teško očekivati da će naredni meč biti teži nego prethodni. Rubljov svakako zaostaje u međusobnom skoru za Đokovićem – 3:1 je za našeg asa, ali je tog Uskršnjeg dana na Serbia Openu 2022. uspeo em da ga pobedi u rodnom gradu u finalu “njegovog” turnira – em da konačni set reši u svoju korist bez izgubljenog gema. Ta “ranica” je još uvek sveža – i jednostavno se ne zaboravlja do kraja karijere, te će Novak uvek ulaziti u mečeve sa Rubljovom sa ekstra dozom opreza – i pripremljenosti.

U komentaru na meč protiv Hurkača, Novak je na konferenciji za medije rekao:

"Ovo su bila dva različita meča, sinoć i danas. Vlažnije je bilo i klizavije pod krovom, a nije bilo ni vetra; time je bilo lakše uspostaviti ritam servisa, ali i sporije što se tiče igre sa osnovne linije. Danas je bilo dosta vetrovito, bilo je jako teško dobiti ritam i tempo u podbacivanju loptice, ali na njega to nije baš uticalo. Mislio sam da je to bila šansa da krenem da čitam njegov servis, ali nisam uspeo. Ne mogu da se setim kada sam se osećao ovoliko bespomoćno na riternu. Znao sam da ima jak servis i da je dobar na travi, ali nisam očekivao da servira baš ovoliko dobro. Svaka mu čast. Bio je baš tesan meč, imao je svoje šanse, posebno u taj-brejku prvog seta, ali sam u bitnim momentima uspeo da mu pročitam servis, napravim brejk i uspem", kaže Novak.

Upitan da li je - a pogotovo posle ovog iskustva – za to da Vimbldon počne sa dnevnim programom na Centralnom terenu i Terenu 1 ranije – Novak jasno odgovara:

“ Složio bih se sa tim predlogom. Mislim da je taj 'policijski čas' teško pomeriti – razumeći razloge za njegovo postojanje – ali zato mislim da mečevi mogu da počinju barem u 12.00 (za razliku od sadašnjih 13:30). Mislim da bi to napravilo bitnu razliku”, napominje Đoković .

Medije je interesovalo o čemu je pričao sa svojim timom usled izazova koje je nosio ovako čudan meč protiv Hurkača…

foto: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

"”Prolazim kroz “svoje” trenutke. Mislim da je u mečevima kao što je ovaj, gde na riternu nemate skoro nikakve šanse, a kada dođete do nekih – onda ih ne iskoristite – u suštini sve potpuno specifično. Ja nemam servis kao Hurkač i morao sam malo više da radim na svojem servisu – kako bih podigao pritisak na njemu. Bio sam frustriran igrom u poslednjem gemu trećeg seta, ali čestitam i njemu kako je odigrao taj deo meča. Bio sam nešto pasivniji - i set je odjednom 'nestao'. Nisam iskoristio šanse i zbog toga sam bio frustriran, ali sam se onda pregrupisao i rekao da krećem ispočetka. U četvrtom sam se osećao malo energičnije, više u ravnoteži – a pogotovo na riternu. Na 3:3 sam sjajno riternirao, i iako je on pogađao prve servise – dobro sam ih anticipirao.”

Ni jednom igraču – pa ni takvom šampionu kao što je Đoković – nije prijatno da zna da izlazi na teren da bi igrao meč koji te večeri skoro sigurno neće završiti, pa se sledeće pitanje odnosilo na to osećanje…

"Kada prođe 8 uveče, znate da je velika mogućnost da ne završite meč. To je bilo i protiv Vavrinke i protiv Hurkača - oba meča su počela posle pola 8 uveče, a za njih sam se zagrevao oko 1 popodne. Onda sam u dilemi - da li da se vratim kući, da li da ostanem. U nedelju sam odlučio da ostanem i zbog toga sam čekao sedam sati da mi počne meč, a to je baš puno. Danas sam mislio da imam barem sat i po vremena – da bi me onda pozvali posle 20 minuta jer je Hadad Maja predala protiv Ribakine u meču pred mog. To je nepredvidivost tenisa, i jednostavno morate da budete spremni za sve scenarije. Kada sam gledao mečeve koji su igrani pre mog juče, mislio sam da ti mečevi mogu da budu dugački, ali to nisam mogao da znam sa sigurnošću – i videli ste kako je to izgledalo”, prenosi nam Đoković .

Upitan kako se oseća što nosi broj #23 na patikama, Novak uz osmeh kaže:

“”Mislim da nema tu mnogo toga reći, taj broj govori sam za sebe. Zahvalan sam Asiksu, nisam ni znao za to, iznenadili su me par dana pre nego što je turnir počeo. Mislim da je to “kul” način da se zabeleži ovaj uspeh. Ako se #24 dogodi za manje od nedelja dana, onda ćemo morati da koristimo #24, rekao bih – i to mi neće predstavljati veliki problem (smeh) . Veoma sam ponosan na taj uspeh, ali misli su mi više usresređene na ovaj turnir"”, objašnjava on.

I za kraj razgovora na engleskom, Novak se nadovezao na ono što je posle meča rekao o svom narednom protivniku :

“Andrej Rubljov je fantastičan igrač koji ima jedan od najboljih forhenda u tenisu. Igrač je visokog intenziteta, koji zvukovima koje ispušta možda i pomalo plaši svoje protivnike (smeh). Inače je izuzetno dobra osoba i radi veoma naporno kako bi bio top 10 igrač, što po nivou igre i jeste već godinama. Jedan je od najkonstantnijiih igrača na svim podlogama i veoma ga poštujem. Iznenađuje me to što nikada nije došao do polufinala Grend slema, što će mu sigurno biti motivacija protiv mene. Moraću da se pripremim za njega na drugi način nego što sam protiv Hurkača. On nema tako jak servis, ali sigurno ima brže ruke i veoma snažnu igru sa osnovne linije. Nadam se da ću se oporaviti i biti dovoljno svež za sutra", zaključuje Đoković.

Vuk Brajović / Kurir sport