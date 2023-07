RADEK ŠTEPANEK DAO ODGOVOR NA PITANJE ŠTA TO IGRAČE ČINI NAJBOLJIM: Oni znaju da opstanu u TIM trenucima - nekada 'ružno' pobeđuju

Radek Štepanek ima odnos ljubavi i “malo manje ljubavi” sa srpskom teniskom publikom – I kao aktivan igrač, i kao bivši trener Novaka Đokovića. Između ostalog, sa Tomažom Berdihom nam je iz Beograda “odneo” Dejvis Kup titulu 2013., ali je osvajač 5 ATP titula, nekadašnji svetski broj 8 i četvrtfinalista Vimbldona 2006. kroz sve godine druženja sa legendama na Grend Slemovima jedan od najoriginalnijih sagovornika.

Kako je biti ponovo na Vimbldonu, Radek?

"Moje prvo sećanje na Vimbldon me vraća na juniorske dane; mislim da je to bilo 1995, 1996. Godine, baš davno. Svake godine kada bih dolazio od tada je bilo sjajno, naježio bih se svaki put kada bih došao na turnir jer je ovo mesto veoma posebno za igranje tenisa - kao za golfere Augusta Masters. To je zbog tradicije i istorije turnira, kao da vam se magija ovog turnira obraća na svakom ćošku. Igrati sada Turnir legendi je velika čast za mene i jedva čekam da izađem na teren i ponovo se naježim", prenosi nam osećanja češki as.

foto: EPA/MAST IRHAM

Slabije upućeni inostrani kolega postavlja bizarno pitanje: Da li je istina da ste se – između ostalih poslova u kojima ste se oprobali posle teniske karijere – oprobali i u modelingu? Štepanek se umalo srušio od smeha na ovo pitanje, a kad se “oporavio” – odgovara:

"Ha-ha, ne, ne, nisam, to su bila samo neka partnerstva sa jednom nemačkom kompanijom, definitivno nisam postao model! Treniram Sebastijana Kordu, a pored toga sam posvećen porodici, imam dve male ćerke sa kojim provodim svoje vreme i zbog toga sam, naravno, veoma srećan. Porodica mi je glavni prioritet, a posle toga su sva ta putovanja sa Sebastijanom, to radim oko 12-15 nedelja tokom godine, a ostatak mog vremena je za porodicu".

Kako je došlo do toga da trenirate Kordu?

"Treniram ga jer je njegov otac trenirao mene. Tako na lep način zatvaramo taj ciklus života. I moja porodica je dosta bliska njihovoj. Moja starija ćerka baš, baš navija za Sebastijana. Uz njihovu podršku mogu da se bavim tim poslom, uz još nekoliko biznisa u koje sam uključen. Ima dosta toga, definitivno mi nije dosadno!".

foto: EPA Lukas Coch

Da li Štepanek primećuje lucidnost i “genijalnost” kod igrača koji vode glavnu reč u svetskom tenisu danas – kao što se moglo videti na mečevima “starih majstora” poput njega, Santoroa…?

"Retko to vidim, iskreno…Oduvek sam postavljao pitanje šta to najbolje igrače čini najboljim i mislim da je to kako se nose sa lošim danima. Kada imate dobar dan, možete liniju da pogodite i zatvorenih očiju, ali nema mnogo takvih dana tokom cele godine. Uglavnom imate neke probleme - da li u životu, da li sa telom, ma sa čime god život može da vas 'pogodi' - najbolji su najbolji jer znaju da opstanu u tim trenucima. Oni su fokusirani bez obzira na to šta im se dešava. Nekada 'ružno' pobeđuju, ali mislim da je to veoma bitno za to da ostanete na vrhu”, prenosi nam svoje mišljenje on.

Radeka Štepaneka veoma interesuju biznisi iz “održivog” sektora tržišta, o čemu kaže:

"Bio sam deo nekoliko ekoloških projekata, a sada se bavim projektom koji štiti solarne panele od zapaljivanja... Pratim trendove i moj najnoviji projekat je vezan za virtualnu realnost. Ova nedelja mi je baš naporna jer taj projekat uskoro treba da izađe u javnost. U svojoj zemlji sam upoznao neke sjajne momke koji su izuzetno posvećeni tom projektu, veoma ih poštujem zbog toga", zaključuje Radek.

(Vuk Brajović)