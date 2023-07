"NOVAK 15 GODINA NIJE IMAO OVAKAV TRENING PRED MEČ, SPREMAN JE ZA SINERA" Brajović otkrio: Uvežbao je sve taktičke varijante

Novak Đoković će na Centralnom terenu na Vimbldonu danas od 14.30h igrati polufinale protiv Janika Sinera. Đoković je protiv Sinera igrao dva puta, i oba puta je pobeđivao. Poslednji put su se sastali upravo na Vimbldonu, kada su igrali četvrtfinale.

Podsetimo se, tada je Novak gubio sa 2:0, da bi neverovatnim preokretom stigao pobede a onda i titule, koju ove godine brani. Naravno i danas nam se sa infirmacijama iz prve ruke iz Londona javlja

Vuk Brajović, teniski analitičar, izveštač Kurira sa brojnih teniskih događaja i saradnik Adria media grupe, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio kako se Novak spremao pred današnji meč sa Sinerom.

03:31 noleNOVAK 15 GODINA NIJE IMAO OVAKAV TRENING PRED MEČ, SPREMAN JE ZA SINERA! Brajović otkrio: Uvežbao je sve taktičke varijante

- Imali smo privilegiju da posmatramo jedan od najzahtevnijih Novakovih treninga, ja bih rekao od kada ga pratim, a tu već ima 15 godina. Novak se izuzetno detaljno pripremao za meč protiv Italijana Janika Sinera. Tačno je, on vodi 2-0 u njihovim međusobnim duelima do sada. On je na tom treningu uvežbavao bukvalno sve taktičke i igračke varijante koje bi mogao da očekuje da se danas odigraju na centralnom terenu Vimbldona - rekao je Brajović.

Izveštač Kurira osvrnuo se i na poslednji Đokovićev trening pred polufinalni meč.

- Trening je prošao super, u dobroj i veoma radnoj atmosferi. Nadamo se da će ovaj međusobni skor biti povećan na 3-0 i da će se Novak naći na pravom i željenom mestu pred veliko finale koje nas očekuje u nedelju, negde oko 3 sata po našem vremenu - rekao je Brajović.

