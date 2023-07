"NEŠTO MI SE ZAGLAVILO U OKU" Au, ovo je baš ŠMEKERSKI! Novak odneo ŠOU na konferenciji - objasnio svoju gestikulaciju ka publici

Izdominirao je Novak Đoković juče protiv Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, a pored vrhunske igre srpskog tenisera meč su obeležili i odvratni gestovi od strane britanske publike.

Ono što su oni uradili bilo je ogromno nepoštovanje najboljeg tenisera svih vremena.

Konstatno su ga provocirali, a posle salvi žestokih reči od strane Novaka usledila je scena za pamćenje.

Kao skoro uvek – konferencije za medije na našem jeziku sa Novakom su nešto “potpuno drugo” u odnosu na one koje prethode. Zbog toga smo i ovu koja je održana posle pobede nad Sinerom u meču koji je u jednom njegovom delu bio izuzetno kontroverzan počeli – na šaljiv način.

U Parizu smo saznali da gestikulacije ka tvom boksu znače da želiš da ti se dostave urme, banane i voda. Kako bi onda mogli da protumačimo ono što si danas pokazivao publici? Da možda nije bio neki problem sa sočivom?” pitali smo Novaka ironično, aludirajući na “kme kme” gestikulaciju ka publici kada je uprkos glasno izraženim željama jednog njenog dela uspeo da osvoji gem na 5:4 i spreči Sinera da se vrati u meč… Ispratio je Novak u potpunosti ovu foru, nasmejao se, naštelovao glas na “časna reč” i potvrdno odgovorio:

“Apsolutno, sočivo. Zaglavilo mi se nešto u oku u tom trenutku, video sam da je to snimila kamera. Nešto sam se rastužio zbog tog sočiva, a klima je jaka, osušile su se oči, malo me zabolelo. Nešto mi je upalo u oko, zapravo, drago mi je da su oni to prepoznali,” uz grohot smeha iz “srpskog ambijenta” nam predočava “šta se zapravo desilo” on.

Da li bi i ovo što ti se dešavalo u današnjem meču moglo da završi – u tvom toliko očekivanom dokumentarcu?

“Ne znam, videćemo. Želeo bih da tako bude - kao i sve ovo što se dešava ove godine na slemovima. Videćemo u kojem formatu, pričali smo o tome – da li kao epizode ili kao jedan dugometražni film – to ćemo tek dogovoriti, ali ima materijala, hvala Bogu”, uverava nas Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović