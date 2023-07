NOVAK OTVORENO O PUBLICI KOJA GA JE PROVOCIRALA I VELIKOM FINALU SA ALKARAZOM: On je gladan, ali GLADAN sam i ja!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u svoje deveto finale Vimbldona.

Novak je u tri seta savladao Italijana Janika Sinera 6:3, 6:4, 7:6

Posle meča Đoković je govorio na konferenciji za medije

"Bilo je dosta borbe i pobeda u tri seta. Svaki je bio je težak, znam da je hteo da bude agresivan, igrao je ravno, ali sam uspeo da to izdržim. Našao sam udarce, servis je doduše išao gore-dole. Sjajno je što sam uspeo da završim priču u tri seta"

Novak je nepobediv u taj-breku, dobio je 15 uzastopni odlučujući gem.

"Počeo sam da budem otporan, osećam se lagodnije nego moj protivnik u taj-brejku. Bio sam na 1:3 i on mi je poklonio taj jedan poen. Ko zna u kom pravcu je moglo sve da ode, ali je taj-brejk je kocka jer jedan ili dva poena mogu da odluče sudbinu. Jedan ritern ili da držite svoj servis, to je sasvim dovoljno. Taj-brejkovi na travi su možda najstresniji, jer možda vam se ne ukaže prilika za novi poen. Učinio sam da igra jedan udarac više i to je bilo dosta."

Uvek ima najveće ambicije.

"Da budem iskren, ne osećam mnogo veliku razliku. Ambicija mi je uvek najveća, da osvojim titulu. Ne menja se u odnosu na istoriju ili nešto drugo. Možda neki misle da je osvajanje Rolan Garosa bilo olakšanje, ali pritisak je još uvek veliki. Još uvek se ježim i osećam leptiriće kada izlazim na teren, svaki je kao da igram prvi meč. Cilj je uvek isti i nema mnogo tu razlike"

Svestan je da je iskustvo njegova velika prednost.

" Mogu pričati o sebi i svojim mečevima, imam više iskustva nego ovi momci. Može biti teže na startu meča, da kontrolišem misli i nerve, to može imati uticaja, ali to neće uticati na ishod meča. Ko može da bude bolji mentalno i fizički, može da bude šampion."

Mnogo je srećan zbog novog plasmana u finale

"Veliko olakšanje i ponos. Grend slem je nešto najveće što može da se istrpi od pritiska, za sve je potrebno mnogo posvete i rada da bi otišli napred. Toliko igrača je na startu turnira, to je nešto što se mora proći. Sve oči će biti na finale Vimbldona, verovatnoća će biti najgledaniji meč na svetu i posvećen sam"

Objasnio je sporni poen na meču.

"Moram da se pomirim sa njegovom odlukom. Nikada mi se to nije desilo u karijeri. Pogledao sam snimak i video sam da je moj glas bio nakon njegovog udarca, moje mišljenje je da nije bilo ispravno, ali sam se pomirio sa tim."

Novak je kratko prokomentarisao svoj odnos sa publikom, koja ga je provocirala.

"Sve je to ljubav i prihvatanje"

Jasno je koji su mu ciljevi.

"Nije tajna da su Grend slemovi veliki prioritet i cilj ove sezone za mene. Stalno gledam da se organizujem u odnosu na njih, da se pripremam za te prioritete, to što me vodi ka Grend slemovima. Ne samo ove, već nekoliko sezona unazad su mi rezultati dobri na GS, imam dobar tim oko sebe, dobro se pripremamo, ishod je dolazak u pozne nivoe turnira. Neki, valjda, ne osećaju da mogu napred, meni je uvek cilj da idem napred i da se borim za trofej i to me samo po sebi raduje"

Ključni momenat meča bile su dve brejk i set lopte za Sinera u trećem setu.

" Pokušao sam da zadržim sebe mentalno jer sam baš bio uznemiren. Verovatno nisam video vreme i da je otišlo preko. Ako se to desi jednom, to je ok, ali posle one prve kazne, sudija je morao da prepozna momenat. Bio je stresan momenat i gem za mene, ko zna šta bi se desilo da nisam uspeo da dobijem, ali sam ostao miran".

Pričao je o velikom finalu sa Karlosom Alkarazom.

"Ovo je verovatno bilo očigledno finale od starta turnira, biće to prvo finale na Vimbldonu. Sada je standardan, igra na travi prilično dobro. Svi su mislili da je građen za šljaku, ali je dobar na svim mogućim podlogama. Jedna od najvećih mojih oružja što sam mogao da se adaptiram na podlogama, on je to učinio veoma mlad. Sve pohvale za njega, video sam kako igra Kvins i već je razvio sjajnu igru na travi. Ako sudim po onome što sam video, ovo je najbolje finale koje možemo da vidimo. Želim da uzmem titulu, bez sumnje, a ovo je najveći izazov koji mogu da imam u ovom momentu. Fizički i mentalno. Brz je, trči, ali sebe smatram prilično kompletnim igračem. Video sam da se mučio u Parizu, podigao je lestvicu prilično visoko i to je primetila publika, ali trava je mnogo različitija od šljake. Imam više finala na VImbldonu, on je gladan, ali sam i ja, pa ćemo videti", zaključio je Novak