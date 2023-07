"NE BRIJEM SE ZBOG ŽENE, ONA MORA DA SE SLUŠA" Đoković objasnio zbog čega je pustio BRADU - mnogi misle da je SUJEVERJE u pitanju!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na dobrom putu da odbrani titulu na Vimbldonu, a do pehara na najprestižnijem turniru deli ga još jedna prepreka - Karlos Alkaraz.

Srpski izveštači su primetili da je Novak “zaboravio brijač kod kuće” – pa ih je interesovalo da li je puštena brada možda vid sujeverja – i ako nije – da li je nekad činio nešto iz sujeverja?

“Imao sam ranije sujeverja, ali ih sada uopšte nemam. U prvoj fazi moje karijere sam morao da se brijem redovno – jer dok mi je “đed” još bio živ – opominjao bi me da se obrijem!”

“Sad sam pustio bradu jer žena kaže da mi lepo stoji. Žena mora da se sluša – jer se kaže da je to recept za srećan i dug život. Ipak, moraću malo da je skratim…” najavljuje Novak, i nastavlja: “Nemam sujeverja ali imam rutine koje praktikujem. Nemam sujeverja poput onih da moram da spavam uvek na određenoj strani kreveta, mada se trudim da mi glava bude okrenuta ka istoku ili ka severu. To mi je bitno, ali ostalo – nemam”, jasan je on.

