UŽIVO, ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Danas ceo svet staje! Novak igra FINALE Vimbldona - može li Španac da stane na put neustrašivom Srbinu?

Čitav teniski svet sa velikim nestpljenjem čeka spektakularno finale Vimbldona! Danas od 15 sati, snage će odmeriti Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

Uživo,

Novak Đoković - Karlos Alkaraz: 15 sati

Uoči meča:

- Jelena Đoković je na tradicionalan srpski način poželela sreću svom dragom u velikom finalu Vimbldona!

- Evo šta je Novak Đoković kazao pred današnji spektakl:

- Da, i to se dogodilo! Britanci se poklonili Novaku Đokoviću!

- Ima li razloga za brigu?

- Srpski teniser oduševio čitavu naciju!

Novak Đoković potvrdio da će igrati za reprezentaciju Srbije.

- Novak Đoković apsolutni favorit!

Kladionice su izbacile prognoze, a uloga favorita pripada srpskom teniseru - kvota na Đokovićevu pobedu i osvajanje turnira je 1.55, dok je kvota na Alkaraza 2.60.

Najbolji teniser ikada Novak Đoković na pravom je putu da ispiše nove stranice istorije tenisa i jednom za sva vremena stavi tačku na diskusiju o tome ko je zaista najbolji teniser svih vremena.

Novak od 15 časova igra protiv Španca Karlosa Alkaraza finale Vimbldona, a ako trijumfuje na Centralnom terenu napraviće još jedan veliki korak ka sportskoj besmtnosti.

Šta titula na Vimbldonu donosi Novaku? Novak ima priliku da popravi sopstveni rekord po broju osvojenih "mejdžorsa". Današnji trijumf doneo bi mu 24. grend slem titulu u karijeri po čemu će biti neprikosnoven u muškoj konkurenciji, jer bi prvom pratiocu i velikom rivalu Rafaelu Nadalu bežao za dva trofeja.

Nole ima sjajnu šansu da izjednači i apsolutni rekord u obe konkurencije. Naime, legendarna Margaret Kort, koja je nastupala od 1960. do 1977. godine osvojila je ukupno 24 grend slem titule (11 u Open eri). Trijumfom u današnjem finalu Vimbldona Novak bi izjednačio i ovaj nestvaran rekord.

foto: EPA/Tolga Akmen

Spreman je Novak Đoković za današnje finale.

- Mogu da vizualizujem to šta me očekuje na Centralnom terenu u nedelju - bez problema, i to ću i uraditi. Spremiću se mentalno, igrački i fizički za veliku borbu jer me očekuje definitivno najteži meč na turniru. Biću spreman za najzahtevniji okršaj, jer je on u izvrsnoj formi - kazao je Novak i potom dodao:

- Igraće svetski broj jedan i broj dva i takav visoko kvalitetan okršaj smo već imali u Parizu. Potrudiću se da od početka moja igra bude na vrhuncu i da dam sve što mi je ostalo “u rezervoaru”. Jer, ako to ne učinim u finalu Vimbldona, kad onda - dodaje Novak.

Novak je sedam puta u karijeri osvajao trofej na Vimboldonu i ukoliko i osmi put podigne pehar na centralnom terenu izjednačiće rekord Rodžera Federera koji je osam puta trijumfovao u Londonu.

Kurir sport