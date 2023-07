LUNA JE PONOS SRBIJE - DOŠLA PO TROFEJ I OSTVARILA MISIJU: Prva izjava 13-godišnje Srpkinje nakon čudesnog trijumfa na Vimbldonu!

Maestralna 13-godišnja Srpkinja Luna Vujović je šampionka Vimbldona za juniorke u uzrastu do 14 godina!

Sjajan početak završnog dana najvažnijeg teniskog turnira na svetu za našu zemlju i to u “režiji” igračice koja tek drugi put u životu igra turnir na travi!

"Još nisam baš svesna da sam osvojila ovaj turnir, i trebaće mi malo vremena da sve to shvatim. Jako sam srećna kako sam igrala, baš sam zadovoljna", otvara razgovor sa medijima Luna.

Prošle godine je ispala u prvom kolu Vimbldona a sada je došla po trofej I ostvarila misiju!

“Došla sam da igram najbolje što mogu i da vidim da li bih mogla da osvojim. To mi je bio cilj. Iskustvo je jedno više, igrati na travi, biti na ovim terenima. Sve je na kraju dobro ispalo", kaže šampionka.

“Imala sam veoma kvalitetnu protivicu u finalu, ali smatram da sam bolje odigrala ključne poene”, ističe Luna u razgovoru sa medijima. Ono što ističe u svojoj igri je bekhend paralela niz liniju, za koju kaže da je “njen udarac iznenađenja, koji protivnice retko kada očekuju”. Luna se uspešno navikla da igra po veoma jakom vetru, i uspela da održi koncentraciju za takmičenje uprkos odlaganju brojnih mečeva zbog kiše.

Ovo vimbldonsko iskustvo je bilo nezaboravno za nju:

“Imala sam priliku da uživo posmatram i pratim najbolje igračice i igrače na svetu – na terenu ali i van njega. To mi daje veću motivaciju da igram bolje, da vidim da delim prostor sa najboljim teniserima”, konstatuje Luna.

Naravno, vratiće se ovde i naredne godine, u nastojanju da titulu odbrani – ali će do tada marljivo rešavati obaveze koje joj onlajn škola Svetske sportske akademije bude postavljala – kao deo programa rada koji se praktikuje u Teniskoj akademiji Ivana Ljubičića na Malom Lošinju u Hrvatskoj.

"U Lošinju je jako lepo. Ispod terena je more i prelep je pogled. Jako su dobri uslovi za treniranje, mnogo mi znače saveti od Ivana i trenera Luke Cvjetkovića. Jako sam zadovoljna”, priča naša igračica.

Ovu priliku koristi da pozdravi “svoje roditelje, sestru, celu porodicu i tim koji radi sa mnom svaki dan"

I kod Lune Vujović će naredna nedelja biti “radna”, te nam objašnjava:

“Danas putujem na Evropsko prvenstvo do 14 godina. Sutra ili prekosutra ću igrati na tom turniru. Zatim ću igrati i na ITF turnirima. Plasirali smo se sa reprezentacijom na Svetsko prvenstvo do 14 godina. Posle toga prestajem da igram do 14 godina, igraću samo ITF"

A kada ne drži reket, šta Luna Vujović voli da radi? "Volim da crtam, bojim i da gledam Netflix", sa velikim osmehom kaže ona.

Najveći trofej u tenisu za ovaj uzrast ide u prave ruke, i zato – bravo Luna, ponosni smo na tebe!

Kurir sport/Vuk Brajović