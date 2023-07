PONAŠANJE SUDIJA JE ZA OSUDU! Teniski analitičar: JEDNA STVAR se NIKAD u istoriji nije čula iz publike i to BAŠ KAD NOVAK SERVIRA!

Karlos Alkaraz prvi put u karijeri slavio je na travnatim terenima Vimbldona i tako, bar privremeno, sprečio Novaka Đokovića da osvoji 24. titulu na najvećim teniskim turnirima u karijeri.

U finalu Vimbldona, prvi teniser sveta savladao je Đokovića posle borbe koja je trajala pet setova, rezultat je bio 3:2 za Alkaraza.

O tome šta je to presudilo u londonskom finalu i šta je Novak rekao posle meča govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Vuk Brajović, teniski analitičar.

foto: Kurir televizija

- Jednostavno Novak je rekao da je Karlos zasluženo dobio ovaj meč i da je bio bolji igrač bez svake sumnje. Novak je više nego ubedljivo uzeo prvi set sa 6:1, a onda je usledio pad igre u drugom setu. On je imao više nego dobrih šansi. Sam Alkaraz je rekao: "Da sam izgubio drugi set mislim da bi Novak podigao trofej!". Zbog gubitka drugog seta Novak je izgubio i treći set. Onda se resetovao i u petom setu je bilo veoma neizvesno, gde je takođe imao šansu da preokrene stvari u svoju korist, ali je promašio jeda lak smeč na mreži. Svi smo to videli i šta reći. Šanse su postojale, ali eto, sportska sreća je bila na Alkarazovoj strani - rekao je Brajović.

Ponašanje sudija prokomentarisao je kao problematično:

foto: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

- Problem je u tome što sudije nemaju ujednačene kriterikjume oko togo koliko treba pustiti vreme da teče. Publika je veoma bučna. Možda sudije ne čuje šta oni kažu, ali to jeste ometalo Novaka i trebalo bi to da uzmu u obrir. Inače, sudije su pokazale minimun tolerancije na ovom turniru. To je Novaku bio još jedan od negativnih izazova sa kojima je morao da se suoči. To zaslužuje kritiku, a možda i osudu! Zaista veoma čudno i veoma nefer!

Brajović se osvrnuo i na ponašanje publike:

- Skrenuo bih pažnju na još jednu stvar. Nikad pre nisam čuo toliko mobilnih telefona u publici koji se pale, koji zvone i to baš onda kada Novak servira. To je zaista neverovatno. Kao da je u pitanju neka sportska provincija, a ne epicentar sportiskih zbivanje.

04:04 PONAŠANJE SUDIJA JE ZA OSUDU! Teniski analitičar: JEDNA STVAR se NIKAD u istoriji nije čula iz publike i to BAŠ KAD NOVAK SERVIRA!

Kurir.rs

