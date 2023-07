"KOLIKO ČOBANA PRESTAJE DA PRATI TENIS" Skandalozni komentar novinara iz Crne Gore: Đoković je NAJVEĆI GUBITNIK svih vremena!

Jedva je dočekao da sipa so na ranu Novaku Đokoviću i njegovim brojnim navijačima

Poznati crnogorski novinar Nebojša Šofranac likuje zbog poraza Novaka Đokovića u finalu Vimbldona.

Novak nije uspeo da se domogne 24. grend slem titule u karijeri, pošto je u dramatičnom finalu Vimbldona doživeo poraz od španskog tenisera Karlosa Alkaraza.

Neuspeh Srbina obradovao brojne hejtere širom sveta koji su konačno dočekali svojih pet minuta, pa se utrkuju ko će više da unizi srpskog asa. Ljubitelje tenisa u Srbiji nisu iznenadili sramni kometari novinara i ostalih "stručnjaka" sa Zapada - na te odvratne bljuvotine su već oguglali. Međutim, niko nije nije očekivao da će iz susedne Crne Gore stići sramne prozivke na račun Đokovića.

Crnogorski novinar Nebojša Šofranac svojim neumesnim komentarima nakon poraza Novaka Đokovića podigao je veliku buru u regionu.

"Šta si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktiš ovoliko bes drvoseča koji ne znaju ni gemove da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svet? Koliko čobana će prestati da gleda tenis i da plače ojađeno na mom zidu?" napisao je na društvenim mrežama Šofranac.

Nažalost, nije se tu zaustavio.

"Španci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je "loser of all times" (najveći gubitnik svih vremena)", napisao je crnogorski novinar.

