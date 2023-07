REČI KOJE ODZVANJAJU PLANETOM! Vilander sačekao da se SMIRE STRASTI oko Vimbldona, pa se oglasio i ANALIZOM uzdrmao "beli sport"

Nekadašnji teniser, a danas stručni teniski komentator Mats Vilander dao je svoju analizu finala Vimbldona.

"Zaista cenim što smo videli jednog od najvećih, ako ne i najvećeg, Novaka, u ovakvim situacijama. Videli smo ga da gubi, što je teško, ali u isto vreme način kako se nosi sa sobom na terenu je briljantan. Šta je uradio na terenu posle tokom intervjua i ceremonije dodele pehara je apsolutno briljantno. On je veliki šampion i gura naš sport na viši nivo. Podigao je lestvicu i zajedno sa njim Karlos Alkaraz, koji ga je izazvao. Mislim da je ovo za naš sport veliki momenat. Ponavljam, voleo bih da vidim Đokovića kako osvaja 30 Grend slemova, jer je on to zaslužuje zbog svega što je uradio za naš sport", rekao je Vilander i naglasio da je za "beli sport" važno da dobije nove mlade šampione kao što je Karlos Alkaraz.

foto: EPA/Tolga Akmen

"Mislim da je bitno i da imamo nove šampione i novog šampiona Vimbldona, čak je i još bitnije da je to Karlos Alkaraz, jer je on nešto tako posebno, da možda nismo videli u našem sportu tako nešto ranije. Računajući i Federera, Nadala i Đokovića jer on ima osećaj za igru Federera, strast Nadala i ima kretanje i defanzivne sposobnosti Novaka Đokovića, a plus ima sjajno vreme pred sobom i on se zapravo smeje na teniskom terenu. Na finalu Vimblona, to je zaista neverovatno", zaključio je Vilander.

