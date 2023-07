ŠOFRANAC BRUTALNO ODGOVORIO SRĐANU ĐOKOVIĆU! Oglasio se novinar koji je PLJUVAO Novaka - ocu srpskog asa je poslao ŠOKANTNU ponudu

Poraz Novaka Đokovića u finalu Vimbldona obradovao je brojne hejtere širom sveta koji su konačno dočekali svojih pet minuta, da osuju paljbu po najboljem teniseru ikada.

Ljubitelje tenisa u Srbiji nisu iznenadili sramni kometari novinara i ostalih "stručnjaka" sa Zapada - na te odvratne bljuvotine su već oguglali. Međutim, niko nije nije očekivao da će iz susedne Crne Gore stići sramne prozivke na račun Đokovića.

Naime, crnogorski novinar Nebojša Šofranac sramno je udario po Đokoviću i navijačima srpskog asa. Njegovi krajnje neumesni komentari zaprepastili su čitav region.

Povodom toga, danas se oglasio i otac srpskog tenisera, Srđan Đoković, prokomentarisao je neumesne komentare crnogorskog novinara Nebojše Šofranca.

"Neka je tom čoveku Bog u pomoći. Ako i on može da mu pomogne i ako stvarno misli sve to što je napisao "kratko je rekao Srđan Đoković.

foto: AP Photo/Darko Vojinovic

Nije Šofrancu dugo trebalo da odgovori Srđanu, te ga je putem Fejsbuka pozvao da odrade jedan dugačak intervju.

- Mislim da izjava Srđana Đokovića zaslužuje dve rečenice komentara, iako je izlišno osvrtati se na tu providnu komičnu kampanju u dežavi stilu botova i najgorih tabloida. Ali pošto su i njemu servirali ono cuveno "LOAT" eto da objasnim još jednom da je to "meme", i to mimi sa španskih mreža kakvih ima bezbroj i naravno komičnog su karaktera. Dakle, eto jasnog odgovora, nije to ono što ja mislim, upravo suprotno, mislim da je trenutno najveći pobednik u istoriji i tu nema filozofije. A sto se tice "da je Bog upomoć", to sam i ja pomislio za njega puno puta (i 2009 kad je oterao Viškovica sa RTS-a, i u slucaju australijskog premijera "Skota", i slucaju Dimitrova na Adria Turu, a da ne pominjem ispade druge prirode), pa ipak to nikad nisam rekao, ni javno a ni privatno, nikad nikom. I mislim da je šteta i neozbiljno da se upoznajemo preko ove najgore vrste tabloida krvožednih skandala, i to kad je Novak u 37.godini, a bilo je puno boljih prilika za to. Ipak, ostalo je nešto sto bi mogao da uradi. Jedan pravi veliki intervju za naše medije koji se nikad nije desio, gde bi mogla da se čuju sećanja od prvih velikih duela sa Korijom, Verdaskom, Monfisom, Ančićem pa do istorijskih finala, to je nešto vrlo izvodljivo, a uradio bi puno za crnogorsku javnost - napisao je Nebojša na Fejsbuku.

