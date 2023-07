BUGARSKI KAZANOVA SADA ŠETA STARIJU RUMUNSKU GLUMICU: Grigor Dimitrov otkrio kako osvaja NAJLEPŠE ŽENE SVETA (FOTO)

Bugarski teniser Grigor Dimitrov već neko vreme uživa u ljubavi sa nekoliko godina starijom devojkom, rumunskom glumicom Madalinom Ganeom.

Njihovu vezu od početka prati nekoliko pikantnih detalja, a osim što je Madalina starija od "bugarskog kazanove", ona je već poznata po vezama sa Džerardom Batlerom i Leonardom Di Kapriom, zatim i fudbalerima Markom Borijelom i Nikolom Zaniolom.

I Grigor može da se pohvali spiskom dama sa kojima je imao romasnu, a svakako jedno od njavećih imena je poznata pop diva Nikol Šercinger, a jedno vreme je njegova devojka bila Lolita Osmanova.

foto: AP Photo/Dita Alangkara

A bio je i sa Marijom Šarapovom.

Bugarski teniser otkrio je i recept za osvajanje najlepših žena sveta.

"Nekada u životu ne birate stvari, one same dođu i vi se pomirite sa tim. Generalno rečeno, i dobre i loše stvari. Sve moramo prihvatiti na isti način. Kada su u pitanje žene, to je relativno, ali uvek gledam da budem pozitivan i prijatan sa ljudima koji su mi bliski. Možda to pomaže u odnosu sa devojkama", rekao je Dimitrov za makedonski "Metafaks".

(Kurir sport)