"DA SAM ĐOKOVIĆ REKAO BIH IM..." Izjava legendarnog Amerikanca odzvanja teniskim svetom: Novak mora da igra dok ga "NE UBIJU"

Najtrofejniji teniser svih vremena, legendarni Amerikanac Džimi Konors, smatra da bi Novak Đoković trebalo da se takmiči sve dok je u konkurenciji za velike trofeje.

U podkastu "Advantage Connors", nekadašnji broj jedan govorio je o nestvarnoj dominaciji Novaka Đokovića i nedostatku mladih izazivača.

Konors se osvrnuo na jednu montažu Novaka Đokovića koja je tokom Vimbldona bila hit na Tviteru.

"Neko je postavio fotografiju, video sam na Tviteru Đokovića koji ima 50 godina i drži pobednički govor na Centralnom terenu Vimbldona. Svidelo mi se to. Jer, šta ćeš da radiš? Pustite ga da igra dok ne napuni 50 godina?", kaže Konors.

foto: AP

Slavni as je konstatovao da, uprkos iznenadnom porazu od Karlosa Alkaraza na Vimbldonu, na turu je jako malo igrača koji mogu da predstavljaju pravi izazov Đokoviću na velikoj sceni. On veruje da baš zbog toga Novak treba da nastavi da se takmiči i lovi velike titule.

"Znate, verujte mi, da sam to ja, da sam sada na njegovom mestu, rekao bih - igrajte protiv mene dok me ne ubijete. Jer postoji samo jedan momak trenutno koji je to useo, a to je Alkaraz", kaže Konors.

Kurir sport