"MI ĐOKOVIĆI SMO INATLIJE" Đorđe o NAPADIMA na Novaka - brat srpskog asa otvorio dušu pa ponovo pričao o SKANDALU u Australiji

Novak Đoković je često puta do sada trpeo razne napade, mnogi su mu podmetali nogu i pokušali da ga slome, međutim, to nikome nikada nije uspelo!

Srpski as je uvek iz svakog problema izlazio još jači, i na kraju postao najbolji u istoriji belog sporta.

O napadima na Novaka, govorio je njegov mlađi brat Đorđe, koji je u emisiji "Preživeli" na TV "K1" o odnosu javnosti prema Novaku. Zluradi komentari koji dolaze sa Zapada mu ne smetaju, jer su kako kaže, Đokovići inatlije!

"Mi Đokovići smo inatlije. Čak i kada imamo momente kao što je Novak imao bezbroj puta u karijeri, gde su svi protiv njega. To nama iz nekog razloga daje snagu. Ja sam dosta emotivan i sve držim u sebi dok ne eksplodiram. Nije lako, emotivno je i zaista smatram da je velika nepravda, što se prema nama odnose, tako kako se odnose. Veliku nepravdu je doživeo u Australiji, gde mi kao porodica jednostavno nismo dali na Novaka. Cilj cele te situacije je bio da pošaljemo jaku reč širom sveta i da Novak ništa loše nije uradio, već da iza svega stoji neka druga pozadina. Uvek, kakva god da je situacija, mi gledamo da se probijemo kroz tu situaciju, ali nikada nećemo da se povučemo, već idemo do pobede. Ako nas poraze, čestitaćemo, ali to je jedan težak i dugačak put za tu stranu", rekao je Đorđe Đoković.

Priznao je Đorđe da ga je Novak jednom prilikom pitao za savet u vezi tenisa, što mu se uopšte nije svidelo.

"Imamo odnos da pričamo o svemu i apsolutno savetujemo jedni druge, svako u svojoj sferi. Jednom prilikom 2020. godine, bio sam u Australiji kod Novaka, gde me je on dan nakon meča za vreme doručka, pitao nešto vezano za tenis. Rekao sam mu, da je mene toliko sramota da ja njemu bilo šta pričam za tenis. Mislim da ono što sam ja trenirao i igrao je neki potpuno drugi sport u odnosu na ono što on danas igra, način na koji se on odnosi prema treningu, pripremi, opravku, meču. Koliko god da sam ja bio veliki profesionalac, ono što Novak radi, treba da se izmisli neka nova reč za to. Savetujemo se, ali ipak, što se tiče tenisa, niti ću ja ikada više nešto da mu kažem, niti on treba da me pita bilo šta", poručio je Đorđe Đoković.

