ĐORĐE ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU O ODNOSU SA NOVAKOM: Postoje momenti kada se ne čujemo...

Savršen odnos trojice braće u porodici Đoković nikada nije bio doveden u pitanje.

Naravno, kao i svaka porodica i oni imaju momente kada ne mogu dovoljno da se posvete jedni drugima. Razlogi su karijere i životi koji je često odvedu na različite strane.

Đorđe Đoković, najmlađi od trojice braće otvoreno je pričao o odnosu sa Novakom iz ugla zajedničkih putovanja na turnire.

- Nisam nešto mnogo često putovao sa njim. Sećam se, jedne zime me je otac pitao da li hoću da idem sa Novakom u Australiju ili kod Nikole Pilića u Akademiju, ja sam izabrao da idem kod Nikija. Meni je želja za sportom bila veća od bilo čega drugog - počeo je Đorđe priču za Sportal.

Uspešni čelnik Srbija opena (Srpska opena) potom je pričao o zajedništvu unutar porodice:

- Uvek je lepo kada se okupi porodica, kad smo pre svega, nas trojica zajedno, mada to nije toliko često jer živimo na različitim stranama sveta. Ali trudimo se okupimo, stvarno, da svaki trenutak kada možemo, provedemo zajedno. Da se družimo. Čujemo se telefonom često, a uvek imamo izgovore kada se ne čujemo. Ali to su sve glupi izgovori. Jednostavno umemo da se ulenjimo i to je sve normalno. Ali, Bože zdravlja i hvala Bogu što mi imamo tako prisan odnos. Samo da ga održimo, što duže moguće - rekao je Đorđe.

Kurir sport / Sportal