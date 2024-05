MAJKA DEČAKA UBICE DANAS OPET U SUDNICI: "Pustite mašti na volju" je njen sraman odgovor na ključno pitanje!

Miljana Kecmanović, majka dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, danas bi trebalo pred Višim sudom u Beogradu da nastavi da odgovara na pitanja roditelja ubijenih i ranjenih.

- Na prethodnom suđenju, ona je iznela odbranu i odgovarala na pitanja svojih advokata kao i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Na teret joj je stavljena nedozvoljeno držanje oružja i municije pošto je na jednoj čauri u učionici u kojoj je njen sin ubio i ranio vršnjake, kao i nastavnicu istorije koja je držala čas. Ona je negirala krivicu, ali je odbila da odgovri na konkretno pitanje otkud njen DNK na čauri. Rekla je "Pustite mašti na volju" - podseća sagovornik Kurira.

Miljana Kecmanović stiže u sud foto: Zorana Jevtić

Prema njegovim rečima, iako je pokušala da predstavi da joj je žao i da roditeljima dece, koji su sedeli u sudnici, želi da izjavi saučešče i kaže da su i "ona i njena porodica žrtve", nikome u sudnici to nije delovalo iskreno i izazvalo je burne reakcije članova porodica žrtava.

- Na gotovo identičan način je odbranu iznosio i njen suprug, Vladimir Kecmanović. I on se branio, negirao, pokušavao da izrazi saučešće ali je ipak kao i Miljana na pitanja davao odgovore koji pokazuju njegovo pravo lice. Licemerno je da izjavljuju saučešće roditeljima i govore da saučestvuju u boli koju im je pričinio njihov sin, a da onda odbijaju da ogovaraju na pitanja zastupnika, odnosno advokata porodica - dodaje on i objašnjava da na taj način praktično roditelje ubijene dece dovode u situaciju da ukoliko žele da dobiju odgovore na pitanja, u sudnici sami moraju da ih postave, umesto da to kako je uobičajeno, u njihovo ime rade adovkati.

Podsetimo, i Vladimir i Miljana Kecmanović na početku suđenja izjavili su da nisu krivi. Njihov sin, koji je u vreme zločina imao 13 godina nije na optužnici jer po zakonu tada nije bio krivično odgovoran.

Pošto majka maloletnog ubice završi sa odgovaranjem na pitanja, odbrane bi trebalo da iznesu i vlasnik i instruktor gađanja u streljani u koju je trinaestogodišnjaka vodio otac da uči da puca.

Bonus video:

05:47 Vladislav Ribnikar, godišnjica